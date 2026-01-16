Suomi lähettää kaksi yhteysupseeria Grönlantiin – puolustusvaliokunta kiireesti koolle

Puolustusministeriö tiedotti eilen, että se on päättänyt lähettää Tanskan pyynnöstä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin ”tutustumaan harjoitustoiminnan mahdollisuuksiin”. Puolustusvaliokunta kokoontuu käsittelemään pyyntöä lähettää sotilaita Grönlantiin.
Iltasanomien lähteiden mukaan eduskunnan puolustusvaliokunta on poikkeuksellisesti kutsuttu istuntotauolta ylimääräiseen kokoukseen ensi viikon tiistaiksi. IS:n mukaan puolustusvaliokunta käsittelee kokouksessaan Grönlannin tilannetta sekä Suomelle annettua pyyntöä lähettää sotilaita sotaharjoitukseen Grönlantiin.
IS:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan Suomi haluaa auttaa Tanskaa Grönlannin kysymyksen suhteen, mutta samalla valtiojohdossa kytee huoli siitä, aiheuttaisiko lisäsotilaiden lähettäminen ärsytystä Yhdysvalloissa ja etenkin sen presidentissä Donald Trumpissa.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok) vahvistaa IS:n tiedot. Hänen mukaansa Suomen lähialueilla tapahtuu nyt asioita, joilla on vaikutusta myös Suomeen.
– Siksi on tärkeää että puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina päivittämään tiedot ja käymään keskustelua puolustusministerin kanssa Suomen toimintalinjoista, Autto sanoo.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi aiemmin IS:lle, että Suomi voisi osallistua sotaharjoitukseen pienellä ja rajatulla panoksella.
– En missään tapauksessa usko laajempaan joukkojen lähettämiseen, hän totesi.
Tanskan sotaharjoituksen taustalla ovat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Grönlannin haltuun ottamisesta. Trump on perustellut Grönlanti-puheitaan kansallisella turvallisuudella ja Kiinan ja Venäjän aktiivisuudella arktisella alueella.
Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit Lars Løkke Rasmussen ja Vivian Motzfeldt tapasivat keskiviikkona Grönlannissa Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen sekä ulkoministeri Marco Rubion.
Kokouksessa keskusteltiin osapuolten näkemyksistä Grönlantiin liittyen, mutta varsinaista ratkaisua kokouksessa ei syntynyt. Yhdysvallat haluaa edelleen Grönlannin itselleen ”kansallisen turvallisuuden” nimissä, mutta Grönlanti ja Tanska ovat asiasta tyystin eri linjoilla.
Tanska on päättänyt järjestää Grönlannissa Operation Arctic Endurance -sotaharjoituksen, johon toistaiseksi ainakin Ruotsi, Norja, Saksa ja Ranska ovat ilmoittaneet lähettävänsä sotilaitaan.
