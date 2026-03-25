Suomi liittyy Yhdysvaltojen johtamaan pienydinreaktorien vastuullista käyttöä edistävään ohjelmaan

Ulkoministeriö ilmoitti, että Suomi on hyväksytty mukaan Yhdysvaltojen vetämään SMR‑ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää turvallista ja kehittynyttä ydinenergiaa maailmanlaajuisesti.

Suomi on ottanut uuden askeleen ydinenergia-alan kansainvälisessä yhteistyössä liittymällä Yhdysvaltojen johtamaan FIRST‑ohjelmaan (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology). Ulkoministeriön 24.3.2026 julkaistun tiedotteen mukaan ohjelma tukee pienten modulaaristen ydinreaktoreiden (SMR) vastuullista käyttöönottoa ja vahvistaa maiden välistä yhteistyötä siviilikäyttöön tarkoitetun ydinenergian kehittämisessä.

Yhteistyötä yli 50 maan kanssa

Yhdysvaltain ulkoministeriön asevalvonta‑ ja ydinsulkutoimiston vetämä FIRST-ohjelma hyödyntää alan teollisuuden asiantuntemusta edistääkseen turvallisia ydinenergiahankkeita. Ohjelma tekee yhteistyötä yli 50 maan kanssa viidellä mantereella ja tukee maiden pyrkimyksiä kehittää turvallisia ja luotettavia siviilikäytön ydinenergiaratkaisuja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvallisuus‑ ja valvontavaatimusten mukaisesti.

Tiedotteen mukaan “FIRST-ohjelmaan liittyminen osoittaa Suomen ja Yhdysvaltojen sitoutumista yhteistyön syventämiseen siviilikäyttöön tarkoitetun ydinenergian alalla, globaalin energiaturvallisuuden vahvistamiseen ja kehittyneen ydinenergian vastuullisen käyttöönoton edistämiseen Euroopassa ja kansainvälisesti.”

Suomi ensimmäinen EU-maa kumppanijoukossa

Suomi liittyy yhteistyökumppaneiden joukkoon, johon kuuluvat muun muassa Argentiina, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Japani ja Kanada. Suomi on kumppaneista ensimmäinen Euroopan unionin jäsenvaltio, mikä vahvistaa eurooppalaisen näkökulman näkyvyyttä ohjelmassa.

Tiedotteen mukaan “Tämä vahvistaa eurooppalaisen näkökulman näkyvyyttä FIRST-yhteistyössä sekä korostaa Suomen asemaa vastuullisen ja turvallisen ydinenergiaosaamisen edistäjänä kansainvälisesti.”

Suomalaisosaaminen vahvasti mukana

Suomella on yli 60 vuoden kokemus ydinenergiasta, ja maa on integroinut ydinvoiman osaksi energiajärjestelmää korkeimpien turvallisuus‑, valvonta‑ ja jätehuoltostandardien mukaisesti. Suomi on myös maailman ensimmäinen maa, joka aloittaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen.

Suomalaiset yritykset ovat aktiivisia SMR‑teknologian kehittäjiä, ja Suomi valmistautuu ottamaan käyttöön maailman ensimmäiset kaupalliset, kaukolämmön tuottamiseen tarkoitetut SMR‑reaktorit. Samalla kehitetään kansallista osaamista, lupakäytäntöjä ja lainsäädäntöä.

Panostusta asiantuntijuuteen ja koulutukseen

Suomi osallistuu FIRST‑hankkeisiin erityisesti asiantuntija‑ ja koulutuspanoksella. Tuki kattaa Euroopan alueelliset hankkeet, SMR‑ydinenergian tekniset vierailut ja koulutusohjelmat sekä muut toimet, joilla edistetään SMR‑teknologian vastuullista käyttöönottoa sitä harkitsevissa maissa.

Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tiivistyy

Tiedotteen mukaan “FIRST‑ohjelmaan liittymisen myötä Suomi odottaa tiivistävänsä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa siviilikäyttöön tarkoitettuun ydinenergiaan liittyvissä kysymyksissä.”

