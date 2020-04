Suomi lisää humanitaarista apua koronapandemian laajetessa

Koronaviruksen torjuminen edellyttää tukea ja toimia myös pakolaisleireissä ja kriisialueilla.

Koronapandemia on lisännyt humanitaarisen avun tarvetta maailmanlaajuisesti. YK:n arvion mukaan hätäapua tarvitsee tänä vuonna maailmanlaajuisesti noin 168 miljoonaa ihmistä.

– Koronakriisi osoittaa, miten riippuvaisia maailman valtiot ovat toisistaan; tätä kriisiä emme pysty ratkaisemaan ilman kansainvälistä yhteistyötä, painottaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Huhtikuun alkuun mennessä myönnetty humanitaarinen tuki on kaikkiaan 72,5 miljoonaa euroa. Suomi osallistuu koronaviruksen aiheuttaman pandemian torjumiseen muun muassa tukemalla YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n toimintaa Itä-Afrikassa ja Punaisen Ristin liiton operaatiota Libanonissa. Tukipaketista noin puolet on yleistukea keskeisille YK-järjestöille ja Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle. Rahoitusta on lisäksi myönnetty seitsemän suomalaisjärjestön hankkeille.

Myönnetyn maa- ja aluekohtaisen humanitaarisen tuen painotus on Afrikassa, jonne rahoitusta suunnataan 19,4 miljoonaa euroa, ja Lähi-idässä, jota Suomi tukee 14,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomi myöntää tukea Afganistaniin, Bangladeshiin, Myanmariin ja Ukrainaan. Syyriaan Suomi kohdentaa noin 11 miljoonaa euroa.

Loput vuoden 2020 humanitaarisen avun varoista kohdennetaan myöhemmin tämän vuoden aikana.