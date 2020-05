Suomi muisti kaatuneita – sisäministeri Ohisalo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä

Kun Suomi muisteli sodissa kaatuneita, sisäministeri Ohisalo syytti Suomen valtiota välinpitämättömyydestä ”seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamia haasteita” kohtaan.

Eilen vietettiin Kaatuneitten muistopäivää. Silloin muistetaan kaikkia sodissamme kaatuneita. Viime vuosisadalla Suomi kävi verisen sisällissodan, kaksi sotaa Neuvostoliittoa vastaan ja yhden sodan Saksaa vastaan. Päivää on Suomessa vietetty jo 1940-luvulta lähtien.

Kun muu Suomi muisteli sodissamme menehtyneitä sankareita, sisäministeri ja Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr.) vietti samaan aikaan kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää.

– Päivän vietto muistuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä, Ohisalo kertoi blogikirjoituksessaan.

Ohisalo vaati ”syrjiviä rakenteita purettavaksi”. Räikeäksi esimerkiksi Ohisalo nosti ”ihmisoikeuksia polkevan translain”.

– Translain uudistaminen on tärkeä askel matkalla kohti yhdenvertaisempaa Suomea, Ohisalo kirjoitti.

Suomea sodissa puolustaneet kamppailivat maamme itsenäisyyden puolesta, mutta Ohisalo muistutti myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kamppailusta – syrjintää vastaan. Valtaväestöön kuuluvien tulisi olla paremmin tietoisia tästä taistelusta.

– Valtaväestön tietoisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta ja kamppailuista on monin tavoin vajavaista. On helppo tuudittautua ajatukseen, että Suomessa asiat ovat keskimäärin paremmin kuin monessa muussa maassa. Tosiasia kuitenkin on, että myös Suomi on syyllistynyt toiseuttamiseen ja syrjintään siinä missä muutkin maat.

Sisäministeri Ohisalo syytti lopuksi Suomen valtiota välinpitämättömyydestä ja muistutti, että Suomi on monen muun valtion tavoin suhtautunut yliolkaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiin haasteisiin ja syrjintään.