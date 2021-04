Suomi on antelias työperäisille EU-maahanmuuttajille – tämän oli huomannut myös siirtolainen kolmannesta maasta

Suomi on varsin antelias EU-kansalaiselle, joka saapuu Suomeen työntekotarkoituksessa. Tätä avokätisyyttä kolmansien maiden kansalaiset joskus pyrkivät rikollisesti hyödyntämään.

Kun EU-maan kansalainen muuttaa Suomeen työntekotarkoituksessa, hänen oleskeluoikeutensa on voimassa toistaiseksi, mutta viiden vuoden oleskelun jälkeen voi saada jo pysyvän oleskeluvan.

Maahanmuuttaja saa myös suomalaisen henkilötunnuksen sekä kotikunnan Suomesta, jos oleskelun tarkoitus on pitkäaikaisempi.

Jos maahanmuuttajan voidaan katsoa muuttaneen Suomeen asumaan vakituisesti, hän pääsee sosiaaliturvan piiriin. Maahanmuuttaja pääsee joka tapauksessa Suomen sosiaaliturvan piiriin työskentelyn ajaksi, jos määräaikaisen työskentelyn on tarkoitus kestää vähintään 4 kk ja töitä on vähintään 18 tuntia viikossa.

Jos maahanmuuttajan voidaan katsoa asuvan vakinaisesti Suomessa, myös perheenjäsenet voivat päästä Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Joka tapauksessa perheenjäsenten oleskelu Suomessa ei vaadi oleskelulupaa.

Työttömyysturvan piiriinkin maahanmuuttaja voi päästä, jos työskentelyt Suomessa kestävät vähintään neljä viikkoa. Tällöin hän voi rekisteröityä työnhakijaksi, hakeutua alkukartoitukseen ja kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin.

Maahanmuuttaja on myös oikeutettu kaikkiin julkisiin peruspalveluihin kuten julkinen terveydenhuolto, jos hänelle on myönnetty kotikunta. Jos työntekijällä ei ole kotikuntaa mutta hän on muuttanut työperusteisesti Suomeen, voi Kelasta saada hoito-oikeustodistuksen julkista terveydenhuoltoa varten.

Kolmannesta maasta väärällä henkilöllisyydellä EU-kansalaisena Suomeen

Kesällä 2019 kolmannesta maasta lähtöisin oleva ulkomaalaismies halusi päästä hyödyntämään anteliaita työperäisen EU-maahanmuuttajan etuja Suomessa.

Hän antoi maahanmuuttoviranomaiselle väärät henkilötiedot, joiden seurauksena mies rekisteröitiin Suomeen työhön tulevaksi EU-kansalaiseksi. Samalla hänelle merkittiin väestötietojärjestelmään henkilötiedot väärillä henkilötiedoilla. Rekisteröimisessä mies käytti toisen henkilön passia.

Käry kävi helmikuussa 2021 Turun satamassa, jolloin mies näytti rajavartijoille kyseisen toisen henkilön passin.

Esitutkinnassa mies tunnusti teot. Oikeudenkäynnissä miestä ei näkynyt.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi epäonnisen maahanmuuttajan rekisterimerkintärikoksesta, ulkomaalaisrikkomuksesta sekä väärän henkilötiedon antamisesta 80 päiväsakkoon.