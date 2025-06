Suomi tavoittelee eurooppalaista tekoälyn gigatehdasta

Pääministeri Petteri Orpon koolle kutsumassa tekoälyn pyöreässä pöydässä keskusteltiin EU:n tekoälyn gigatehdas -hankkeesta sekä valtioneuvoston tekoälykoordinaation vahvistamisesta. Suomi aikoo tavoitella tekoälyn gigatehtaan rakentamista Suomeen.

Aiheista alustivat Ranskan kansallinen tekoälykoordinaattori Guillaume Avrin sekä Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

”Hallituksen keskeinen tavoite on uuden kasvun mahdollistaminen Suomeen. Tässä oleellista on uuden teknologian hyödyntäminen ja maailmanluokan tekoälyinfrastruktuurin luominen. Siksi tavoittelemme EU:n tekoälyn gigatehtaan sijoittamista maahamme. Suomi on jo osoittanut kykynsä. Meillä on näyttöjä. LUMI-supertietokone ja sen pohjalle rakentuva LUMI-tekoälytehdas ovat todistaneet, että pystymme tarjoamaan maailmanluokan laskentaympäristön. Gigatehdas voisi rakentua LUMI-tekoälytehtaan rinnalle,” kertoi pääministeri Orpo.

Euroopan komission uusi InvestAI-aloite tavoittelee 200 miljardin euron investointeja tekoälyyn ja suurteholaskentaan. Tekoälyn gigatehtaat ovat aloitteen keskeinen kulmakivi. Aloitteen tavoitteena on kehittää infrastruktuuria seuraavan sukupolven tekoälymallien kehittämiselle. Pyrkimyksenä on tarjota globaalisti kilpailukykyinen laskentakapasiteetti kunnianhimoisille eurooppalaisille hankkeille. Tämä saavutetaan yhdistämällä valtava laskentateho energiatehokkaisiin datakeskuksiin. Komission lähestymistapa on yrityskeskeinen ja pääosin markkinaehtoinen. Keskeistä on aito kysyntä sille, mitä gigatehdas voi tarjota.

”Nyt on oikea hetki vaikuttaa eurooppalaisen tekoälyinfrastruktuurin kehitykseen”, sanoi komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

Yrityskonsortioon liittyvät keskustelut ovat käynnistyneet ja Nokia toimii tässä kokoajana

”Kilpailu on kovaa. Hyviä hakemuksia tulee olemaan enemmän kuin gigatehtaita on tarjolla. Onneksi Suomi on jo osoittanut, että pystymme tarjoamaan maailmanluokan laskentaympäristön – kustannustehokkaasti, energiatehokkaasti ja vastuullisesti. Meillä on osaamista, dataa, startup-ekosysteemi ja maailmanluokan tutkimusta ja siten kaikki edellytykset nousta eurooppalaiseksi tekoälyn kärkimaaksi. On ilo todeta, että Nokia on jo ilmoittanut halukkuutensa toimia yrityskonsortion kokoajana. Kiitos siitä”, totesi pääministeri Petteri Orpo.

Suomi osallistuu kiinnostuksenilmaisullaan komission aiehakuun jo kesäkuun aikana. Komission hakuprosessi gigatehtaista jatkuu syksyn aikana.

”Gigatehtaat ovat välttämättömiä eurooppalaisen infrastruktuurin ja digitalisaation kehitykselle, jotta meillä on mahdollisuudet hyödyntää täysimääräisesti tekoälyn luomia mahdollisuuksia. Nokialla on vahva kokemus ja osaaminen datakeskuksien verkkoratkaisuista, ja tämä antaa meille erinomaisen pohjan tuoda yhteen oikeat toimijat hankkeen eteenpäin viemiseksi,” sanoo Nokian yhteiskuntasuhde- ja Suomen maajohtaja Mikko Hautala.

Myös valtionhallinto pyrkii tekoälykehityksen kärkeen

Tekoälyn tuomat mahdollisuudet muovaavat myös valtioneuvoston työtä. Valtioneuvoston tekoälykoordinaation vahvistamisen vaihtoehdoista on tarkoitus teettää selvitys Digitoimiston toimesta kesä-syyskuun 2025 aikana.

”Teknologian nopea kehitys edellyttää, että valtionhallinnolla on kyky reagoida, ennakoida ja vaikuttaa. Tekoälykehityksen vahva ja strateginen koordinointi tukee hallitusohjelman toimeenpanoa sekä Suomen asemaa EU-vaikuttajana ja kansainvälisenä teknologiatoimijana”, sanoo pääministeri Orpo.

Myös hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi luoda kilpailukykyä datataloudesta, tekoälystä ja digitalisaatiosta. Ministeriöiden yhteinen Digitoimisto toteuttaa osaltaan näitä kirjauksia.

Pääministeri Petteri Orpo järjesti pyöreän pöydän keskustelun tekoälystä tiistaina 10. kesäkuuta 2025 Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa.

Lue lisää aiheesta: