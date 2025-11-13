Suomi vastaa maailman kriiseihin miljoonilla euroilla – humanitaarista apua kuuteen maahan

Suomi tukee kriisialueita Maailman ruokaohjelman ja YK:n pakolaisjärjestön kautta. Loppuvuoden humanitaarinen apu kohdistuu Ukrainaan, Gazaan, Sudaniin, Nigeriaan, Jemeniin ja Afganistaniin.

Suomi myöntää vuoden 2025 loppupuoliskolla yhteensä 13,5 miljoonaa euroa humanitaarista apua maailman vakavimpiin kriisipesäkkeisiin. Ulkoministeriön mukaan koko vuoden humanitaarisen avun rahoitus nousee yli 111 miljoonaan euroon. Loppuvuoden myönnöt kohdennetaan Ukrainaan, Nigeriaan, Sudaniin, Gazaan, Jemeniin ja Afganistaniin.

Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti avustuksissa painotetaan kaikkein haavoittuvimpien auttamista.

Ukraina: neljä miljoonaa euroa kriisialueille ja viljakuljetuksiin

Ukrainan osuus loppuvuoden humanitaarisesta tuesta on neljä miljoonaa euroa. Maailman ruokaohjelma WFP:n kautta Ukrainaan kanavoidaan kaksi miljoonaa euroa, joilla toimitetaan ruokapakkauksia etulinjan alueille paikallisten kumppanien avulla. Lisäksi miljoona euroa ohjataan WFP:n Viljaa Ukrainasta -aloitteelle, jonka kautta ukrainalaista viljaa kuljetetaan ruokaturvattomuudesta kärsiviin maihin Afrikassa ja Lähi-idässä.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR saa miljoona euroa erityisesti maan sisäisesti siirtymään joutuneiden auttamiseen. Molemmat järjestöt tarjoavat myös talveen varautumisapua.

”Ukrainan humanitaarinen tilanne on entisestään vaikeutunut. Erityisesti etulinjan alueilla siviilit elävät hyvin vaikeissa olosuhteissa. Suomen humanitaarinen apu Ukrainalle jatkuu ja ylipäätään kartoitamme Ukraina-tukemme kokonaisuudessa uusia toimintamuotoja”, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio toteaa.

Gaza: katastrofaalinen tilanne vaatii kiireellistä ruoka-apua

Palestiinalaisalueen ja erityisesti Gazan humanitaarinen tilanne jatkuu katastrofaalisena. Tulitauon myötä avustustoimitusten pääsy alueelle on hieman parantunut. Suomi myöntää Gazaan WFP:n kautta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa elintärkeään ruoka-apuun.

Suomi painottaa WFP:n toiminnassa erityisesti vammaisten henkilöiden aseman parempaa huomioimista sekä naisten ja tyttöjen tarpeiden ja oikeuksien edistämistä.

Sudan ja Nigeria: kriisit pahenevat – Suomi vastaa

Sudanin humanitaarinen kriisi on ihmismäärältään maailman suurin. Tietyillä alueilla on vahvistettu nälänhätä, ja maassa on enemmän kodeistaan paenneita kuin missään muualla maailmassa. Suomi myöntää UNHCR:n Sudanin alueellisen vetoomuksen kautta kaksi miljoonaa euroa.

Nigeria saa miljoona euroa humanitaarista apua UNHCR:n kautta. Maan tilannetta heikentävät sisäiset väkivaltaisuudet, taloudellinen epävakaus ja ilmastoon liittyvät katastrofit.

Lue lisää aiheesta: