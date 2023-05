Suositulle Kotkanpesä-seminaarille jatkoa – Kansalainen haastatteli järjestäjää

Kolmas Kotkanpesä-seminaari pidetään kahden viikon päästä lauantaina 20.5 Uudellamaalla. Tapahtumassa kerätään varoja Operaatio Kotkanpesään, jonka tarkoituksena on ostaa kansallismielisten käyttöön oma kiinteistö, jossa ei ole vaaraa kansallismielisten syrjinnästä.

Tapahtumaan tulee puhujavieraita ulkomailta ainakin Unkarista, josta paikalle saapuu paikallinen aktivistijärjestö Legió Hungaria. Suomalaisina puhujina paikalla on Tuukka Kuru sekä Terhi Kiemunki.

Voit ostaa lippusi seminaariin laittamalla 30 euroa tilille FI13 4500 0010 1552 70 tai MobilePaylla numeroon 18898 viimeistään tiistaina 16.5. Laita viestiin mukaan kaikkien lipun ostaneiden nimet sekä sähköpostiosoite, jolla sinut tavoittaa. Tapahtumapaikan osoite kerrotaan lipun maksaneille tapahtumaa edeltävänä päivänä sähköpostilla.

Mikäli et pääse paikalle – tai vaikka pääsisit – voit myös osallistua itse keräykseen lahjoittamalla rahaa seuraavin tiedoin:

Tilinumero: FI13 4500 0010 1552 70

Saaja: Kansallismielisten liittouma ry

MobilePay: 18898

Lupanumero: RA/2021/1043

Kolmas tukiseminaari on viikon päästä. Ovatko seminaarit tuottoisa rahankeräyskeino?

Kyllä, molemmat aikaisemmat seminaarit ovat olleet tuottoisuuden lisäksi olleet hyvin motivoivia niin yleisölle kuin projektin aktiiveillekin. Tämähän on vain yksi monista rahankeräystavoista, joskin ehkä näkyvin sellainen. Seminaarien hyödyistä raha ei ole ainoa, eikä edes tärkein. Tapahtumat ovat hyviä verkostoitumispaikkoja ja niissä on aina mukava tavata samanhenkisiä aktivisteja ja luoda kontakteja.

Seminaareihin on saatu ja tullaan edelleen saamaan mielenkiintoisia puhujia ja kansainvälisiä vieraita. Kansallismielisillä on monesti muissakin maissa samankaltaisia ongelmia kuin Suomessa. Heidän kokemuksiaan ja ratkaisutapojaan voidaan soveltaa ja joka kerta saadaan uusia pysyviä kontakteja yhteistyökumppaneiksi. Toisaalta on joitakin yhteiskuntia, joissa kansallismielisyys lähtee jo valtionhallinnosta, sellaisten maiden vieraita on motivoivaa kuunnella ja asettaa tavoitteita omalle toiminnalle.

Tuotto, eli raha on tietenkin keräyksen tavoitteiden kannalta tärkeä. Vaikka teemme itse tätä toimintaa vapaaehtoispohjalta ja elämäntapana, vaatii kaikenlainen toiminta, materiaali, tilat ja kaikki muu rahaa. Näistä seminaareista sitä saa ihan mukavasti, ja näiden seminaarien tuotot ohjataan suoraan Kotkanpesä-keräykseen. Viime seminaarista tuli noin 5000 euroa – katsotaan mitä tällä kertaa tulee. Meille tulevan rahan lisäksi esimerkiksi paikalla olevat kansallismieliset kauppiaat myyvät tuotteitaan, millä sitten rakennetaan samaan aikaan kansallismielistä rinnakkaisyhteiskuntaa.

Virallinen tapahtumanjärjestäjä on Kansallismielisten liittouma, mutta onko mukana laajapohjaisempi joukko kokeneita tapahtumanjärjestäjiä?

Seminaarit ja muutkin tapahtumat antavat tosiaan kuvan monipuolisesta ja osaavasta aktivistijoukosta. Kuten vapaaehtoistoiminta aina, niin tässäkin vetää puoleensa aika vähän väkeä, enemmänkin saisi olla. Toki taustalla on aktiiveja jotka ovat vuosien varrella järjestäneet paljon onnistuneita tapahtumia ja on syntynyt jonkunlainen rutiini. Tiedetään toistemme vahvuudet, jolloin organisointi on nopeampaa ja helpompaa. Kun jokainen hoitaa oman tonttinsa, niin voidaan luottaa että asiat tulee tehtyä.

Vieraina meillä oli viimeksi puhujia kolmesta eri maasta kotimaisten lisäksi. Yhden Euroopan tunnetuimman kansallismielisen aktivistijärjestön CasaPoundin edustajat kertoivat toiminnastaan, ideologiastaan sekä visiostaan. Saksalaisen Der Dritte Weg ‑puolueen edustajat kertoivat kansallismielisen aktivistin haasteista maassa, jossa valtiollinen painostus on valtavaa. Ruotsalainen puhujavieras kertoi maansa kansallisradikaalin liikkeen tilasta ja toiminnasta.

Tapahtuma oli onnistunut, eikä varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Seminaari loi uskottavuutta koko hankkeelle, osaaminen ja laaja kokemus sai kiitosta ja jätti kiinnostuksen kytemään osallistujien keskuudessa. Esimerkiksi vakituisten kuukausilahjoittajien määrä on lisääntynyt.

Paikalle tulee tällä kertaa Unkarista aktivistijärjestö Légió Hungarian edustajia. Millaiset odotukset heidän esityksestään ovat?

Légió Hungaria on hyvin mielenkiintoinen aktivistijärjestö Unkarista. Se järjestää kansallismielistä katutoimintaa laajalla skaalalla ja vaikuttaa toimintansa kautta paikalliseen kulttuuriin. Järjestö järjestää erilaisia tapahtumia, mielenosoituksia, tempauksia, koulutuksia, tekee mediatyötä ja vaikka mitä muuta sekä ylläpitää ulkoisessa viestinnässään korkeaa laatua.

Odotamme heiltä erittäin mielenkiintoista ja monipuolista esitelmää. Heillä on varmasti meille paljon annettavaa ja kuulijoille ajattelemisen aihetta, toivottavasti myös motivaatiota osallistua entistä aktiivisemmin monipuoliseen kansallismieliseen toimintaan.

Paikalle tulee myös toinen ulkomainen puhujavieras – tiedotamme tästä tarkemmin pian lisää. Kotimaisista vieraista Tuukka Kuru jatkaa puhesarjaansa kansallismielisen rinnakkaisyhteiskunnan rakentamisesta käytännön tasolla. Kansallismielisten Liittouman puheenjohtaja Terhi Kiemunki kertoo keräyksen etenemisestä yleisölle.

Mitä muuta voimme odottaa tapahtumalta?

Paikalla on ruoka- ja juomatarjoilua, kansallismielistä kirja- sekä vaatemyyntiä, kansallismielisiä aktivisteja joiden kanssa sosialisoitua ja verkostoitua, eli kaiken kaikkiaan hyvää tunnelmaa luvassa. Ruokamyynnin tuotto menee lyhentämättömänä rahankeräykseen, myytävät tuotteet tulevat lahjoituksina yksityisiltä ja yhdistyksiltä. Myös muut myyjät kartuttavat tuotollaan keräystä.

Tapahtumapaikka on noin puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta, joten sen mukaan kannattaa yhteiskyytejä sopia keskenään.

Muistakaa ostaa lippunne ajoissa sekä mainostaa tapahtumaa kavereillenne, sillä nämä tapahtumat elävät yleisöstä tietenkin.

Operaatio Kotkanpesä-keräys on ollut käynnissä vajaat pari vuotta. Miten se etenee?

Reilut kaksi vuotta sitten keräyslupahakemus laitettiin tulille ja elokuussa 2021 lupa vihdoin heltisi. Alusta lähtien tiesimme, etteivät rahat tule kasaan yhdessä yössä tai edes vuodessa. Hankkeen taustahenkilökunta on erittäin työllistettyä myös muissa projekteissa, joten Operaatio Kotkanpesä saattaa toisinaan ulospäin näyttää hiljaisemmalta, vaikka poliittista työtä tapahtuu erilaisin keinoin koko ajan.

Lahjoituksia on tullut alusta asti ihan mukavasti, vaikka ensimmäisen vuoden viestintä ulospäin näyttikin aika hiljaiselta. Viime elokuussa Turun Kukkavirtakulkueen jälkeen järjestettiin ensimmäinen seminaari ja sen hyvästä menestyksestä johtuen päätimme jatkaa seminaarien sarjaa.

Myös kannatustuotteita on tullut myyntiin, niitä voi tilata kansallismielinen.fi -sivuston kautta sekä ostaa tapahtumissa suoraan. Myös moni meistä riippumaton taho on luvannut järjestää erilaista tukitoimintaa, josta tiedotetaan aina sitä mukaa kun se on ajankohtaista. Hyvänä esimerkkinä voimme tästä mainita alkuvuodesta julkaistun Kotkanpesä tuki-CD:n, jota onkin liikkunut kiitettävästi. Levyn tuotot tulevat lyhentämättömänä Kotkanpesän hyväksi. Levyä saa ostettua suoraan verkkokaupastamme muiden tuotteiden ohessa.

Johtuen ulkoisen aktiivisuuden vaihtelevasta tasosta, myös keräys etenee piikkeinä; kun ulkopuolinen viestintä on hiljaista, niin myös pankkitilillä näkyvät kilahdukset vähenevät. Kun taas on jotain kerrottavaa ulospäin, myös lahjoitusten määrä kasvaa.

Keräys etenee tasaisesti kohti summaa, joka riittää kiinteistön hankintaan. Haluamme kuitenkin kerätä myös puskurisummaa remonttia, kalusteita ja muita yllätyksiä varten. Toisin sanoen maaliviivaa joudutaan valitettavasti odottamaan vielä hetki, mutta se lähenee koko ajan. Ei liene tarpeellista kertoa, miten tavoitetta voi kukin edistää.

Mikäli koet, että voit olla operaatiossa avuksi, ota meihin yhteyttä ja aletaan touhuamaan. Emme halua olla mikään sisäänpäin lämpeävä suljettu yhteisö, vaan otamme avuliaat ihmiset kyllä avosylin vastaan.

Onko vielä jotain, mitä haluat kertoa lukijoille?

Tulkaa paikalle, tai vaikka ette tulisi, niin tukekaa Operaatio Kotkanpesää! Ja muistakaa ostaa lippunne ajoissa, viimeistään tiistaina 16.5. Uskomme vakaasti, että kyseessä on koko kansallismielisen liikkeen kehityksen kannalta erittäin tärkeä askel otettavaksi, eli operaatioon lahjoittaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Tue heitä, jotka tukevat meitä kaikkia.

Mainittakoon vielä, että muistakaa asioida tapahtumapäivänä sekä muutenkin myös paikalla olevien kauppojen pöydillä. Esimerkiksi tulevassa seminaarissa paikalla olevat Kielletyt Kirjat sekä No Compromise Clothing maksoivat yhdessä D88 Records-levyfirman kanssa viime syksyn seminaarissa kaikki viulut, mitä siihen liittyi. Tällainen sponsorointi on äärimmäisen merkittävää apua. Kyseiset putiikit tukevat muutenkin kaikkea hyvien ihmisten toimintaa avokätisesti, joten tiedätte, että laittamalla rahaa näille saatte laatutuotteita ja kierrätätte rahan hyväntekeväisyyteen.