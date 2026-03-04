Supo rekrytoi nyt vakoojia avoimella haulla: ”Ollaan uuden äärellä”

Lakimuutos ja muuttunut turvallisuusympäristö pakottavat Supon etsimään uutta osaamista – jopa perinteisten kanavien ulkopuolelta.

Suojelupoliisi tekee jotain, mitä se ei ole historiassaan tehnyt: se etsii henkilötiedustelijoita avoimella haulla, suoraan kansalle. Rekrytointi on poikkeuksellinen liike viranomaiselta, jonka toiminta on perinteisesti tapahtunut hiljaisuudessa ja suljettujen ovien takana. Nyt Supo ilmoittaa etsivänsä ihmisiä, jotka ovat valmiita työskentelemään ”kansallisen turvallisuuden etulinjassa – tai vielä syvemmällä”.

Tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen kuvaa tilannetta yksiselitteisesti:

”Ollaan uuden äärellä.”

Hiltusen mukaan avoimeen hakuun päädyttiin, koska perinteiset rekrytointikanavat tavoittavat aina saman, rajatun joukon. Nyt Supo haluaa löytää ihmisiä, jotka eivät ehkä ole koskaan ajatelleet, että heidän osaamisensa voisi olla osa Suomen turvallisuuskoneistoa.

Tiedustelun uusi aikakausi – laki muutti kaiken

Vuonna 2019 voimaan tullut lakimuutos siirsi Supon painopistettä entistä vahvemmin tiedustelupalveluksi. Tämä on muuttanut myös sitä, millaista osaamista taloon tarvitaan. Hiltusen mukaan taloon kaivataan nyt:

korkeakoulutettuja

luovia ongelmanratkaisijoita

ihmisiä, jotka osaavat pitää suunsa kiinni

ennen kaikkea kielitaitoisia osaajia

Erityinen tarve kohdistuu kiinan ja venäjän osaajiin — kieliin, joiden merkitys Suomen turvallisuusympäristössä on kasvanut dramaattisesti.

Hiltunen vakuuttaa, ettei kieliosaajien mukana tuleva vastatiedustelun riski huoleta liikaa:

”Meillä on tiedossa kaikki tällainen, mikä saattaisi muodostua ongelmaksi ja pyrimme järjestämään haun mahdollisimman turvallisesti.”

Hakemukset vain kirjeitse – digitaalista jalanjälkeä vältetään

Supo ei halua jättää rekrytoinnista digitaalista jälkeä. Siksi hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostilla, vaan ainoastaan kirjeitse. Tämä on harvinaista nykypäivänä, mutta kertoo paljon työn luonteesta: tiedustelussa pienetkin yksityiskohdat voivat olla riski.

Palkka ei päätä huimaa – työn merkitys ratkaisee

Henkilötiedustelijan palkka asettuu välille 4 800–5 500 euroa. Hiltunen toteaa suoraan, että kyseessä on viranomaistyö, eikä palkka kilpaile yksityisen sektorin kanssa:

”Julkisen sektorin palkka on julkisen sektorin palkka. Näitä töitä tehdään niiden merkityksellisyyden vuoksi, ei palkan.”

Odotetaanko hakijaryntäystä?

Kun Puolustusvoimat järjesti henkilötiedustelun kurssin hieman yli vuosi sitten, hakijoita oli noin 12 000. Supo odottaa nyt samaa — ja toivoo sitä.

”Odotamme ja toivomme, että mittava määrä hakemuksia tulisi. Maailmalla tällainen hakutapa on tiedustelu­palveluilla yleinen ja kyllä niissä hakumäärät ovat olleet korkeita.”

Maailmalla avoimet rekrytoinnit ovat tiedustelupalveluissa yleisiä, ja hakijamäärät ovat olleet suuria. Nyt Suomi liittyy samaan joukkoon.

