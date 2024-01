Supo: TikTok kerää tietoa Kiinan tiedustelupalvelulle

Suojelupoliisi (Supo) varoittaa, että suositun lyhytvideosovellus Tiktokin käyttäjien tiedot voivat päätyä Kiinan turvallisuusviranomaisten käsiin. Supon mukaan Tiktok kerää poikkeuksellisen paljon tietoa mobiililaitteesta ja sen käyttäjästä, mikä luo potentiaalisen riskin tietojen vuotamisesta. Tämä huoli perustuu Kiinan lainsäädäntöön, jonka mukaan kaikki kiinalaiset yritykset ja henkilöt ovat velvoitettuja avustamaan maan tiedusteluviranomaisia tarvittaessa.

Supo on ryhtynyt varotoimiin omalla tasollaan kieltämällä työntekijöitään asentamasta Tiktokia virkapuhelimiinsa ja suosittelemalla, etteivät he käytä sovellusta henkilökohtaisissa puhelimissaan. Supo painottaa, että tiedustelupalvelun työntekijöihin kohdistuu aina korostunut tiedusteluriski, ja siksi he ottavat tietoturvan ja tietosuojan erityisen vakavasti.

Tiktokin turvallisuusriskeistä keskustelu on kasvanut, kun kokoomuksen kansanedustajat Aura Salla ja Ville Kaunisto ovat ilmaisseet huolensa sovelluksen turvallisuudesta. Salla on jopa ehdottanut Tiktokin kieltämistä EU:ssa turvallisuuspoliittisena uhkana, ja Kaunisto ilmoitti lopettaneensa Tiktokin käytön turvallisuussyistä.

Supo korostaa, että Tiktok kerää huomattavan määrän tietoa laitteista ja käyttäjistään, mikä voi olla riski, vaikka laitteella ei käsiteltäisi salaista tietoa. Esimerkiksi yhteystiedot voivat olla arvokkaita ulkopuolisille tahoille. Supo ei kommentoi, mihin kaikkeen Tiktok käyttäjiensä tietoja nykyisellään hyödyntää, mutta suosittelee, että poliitikot ja viranomaiset pidättäytyvät sovelluksen käytöstä työtehtävissä tai laitteilla, joilla käsitellään arkaluonteista tietoa.

Supo suosittelee, että jos Tiktokia haluaa käyttää tai tarvitsee työssään, sitä varten kannattaa hankkia erillinen laite. Lisäksi virasto korostaa, että kaikkien sovellusten käyttäjien on syytä olla tietoisia sovellukselle annettavista käyttöoikeuksista.

Vaikka ei ole näyttöä siitä, että Tiktok olisi suunniteltu vaikuttamaan käyttäjiensä mielipiteisiin Kiinalle myönteisiksi, Supo toteaa, että vaikuttamisen riski on aina olemassa. Kiinan hallitus kontrolloi tiukasti sosiaalisen median ja internetin sisältöä omalla alueellaan, joten Tiktokin sisältö Kiinassa eroaa merkittävästi muualla maailmassa nähtävästä sisällöstä.

Supo luonnehtii Tiktokin algoritmia erityisen koukuttavaksi, mikä lisää sovelluksen käyttöä, mutta voi myös tarjota käyttäjille haitallista sisältöä. Tämä herättää huolta erityisesti nuorten käyttäjien keskuudessa.

Lopuksi Supo toteaa, että Tiktokin kaltaisia sovelluksia ja somealustoja tulee ja menee, minkä vuoksi lainsäädäntö ei ole ensisijainen keino hallita yksittäisen sovelluksen tietoturvariskejä. Sen sijaan tärkeämpää on muistuttaa käyttäjiä tietoturvariskeistä ja omien tietojen jakamisen vaaroista. Vaikka Tiktokin käytön kieltäminen tai rajoittaminen lainsäädännöllisin keinoin ei ole Supon mukaan ensisijainen ratkaisu, on tärkeää, että käyttäjät ovat tietoisia mahdollisista riskeistä ja toimivat harkiten.

Supon mukaan on olennaista, että käyttäjät ymmärtävät sovellusten, kuten Tiktokin, keräävän tietoja ja että näitä tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää tavoin, jotka eivät ole käyttäjän eduksi. Eroja on myös kiinalaisten ja länsimaisten yritysten välillä: länsimaissa yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä, joka on Euroopassa erityisen tiukkaa.

Lähde: Yle