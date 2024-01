Supo toimittanut kolme tapausta KRP:n tutkittavaksi kahden viime vuoden aikana

Suojelupoliisi (supo) on kahden viime vuoden aikana toimittanut kolme henkilövakoilutapausta keskusrikospoliisin (KRP) tutkittavaksi, kertoo MTV:n uutiset. Asia selvisi MTV:n kysyttyä asiaa supolta tietopyynnöllä.

MTV:n mukaan tapauksista kaksi on ollut aiemmin julkisuudessa, mutta yksi ei. Supo ei vastauksessaan MTV:lle täsmennä, mitkä tapauksista ovat olleet julkisuudessa ja mistä uudessa tapauksessa on kyse. Supo on toimittanut tapaukset KRP:n tutkittavaksi maanpetosrikoslain mukaisina juttuina.

KRP:n vastuulla on mahdollisen esitutkinnan aloittaminen. MTV:llä ei ole tiedossa, millä rikosnimikkeillä tapauksia tutkitaan, jos niitä ylipäänsä tutkitaan.

KRP ei keskiviikon aikana kommentoinut asiaa MTV:lle.

STT