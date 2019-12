”Surkeaa poliittista peliä” Ruotsissa

Ruotsin kokoomuksen kurssinmuutos aiheuttaa läpivetoa politiikan kentällä. Ulf Kristerssonin avaus yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa ilmentää voimakasta muutosta kansalaisten mielipiteissä. Tämä on huomattu myös sosialidemokraattien parissa, kun kannatus laskee. Jimmie Åkesson on noussut suosituimmaksi puoluejohtajaksi kristillisdemokraattien Ebba Busch-Thorin ohella.

Ulf Kristerssonin ja Jimmie Åkessonin julkinen ensitapaaminen yhteistyön merkeissä aiheuttaa hapanta arvostelua muissa puolueissa. Kokoomusjohtajan mielestä kritiikissä on ”surkeaa poliittista peliä” ja syytökset ovat karkeita. Keskustelu valtiopäivillä muistuttaa sosiaalisen median tyyliä. Keskustan Annie Lööf nimitteli kokoomusta ääripuolueeksi.

Porvarillisten puolueiden Allianssin aika on tätä nykyä ohitse. Kristersson sanoo oven pysyvän avoimena yhteistyölle, kunhan mitään puoluetta ei suljeta siitä pois. Tämä tarkoittaa ruotsidemokraatteja, joiden tuen keskiryhmät hylkäsivät vuosi sitten.

Tuorein Novuksen gallup on hermostuttanut sosialidemokraatteja. Huoli kasvaa, kun ruotsidemokraatit ovat keulilla parin muun mittauksen tapaan. Demarien kannatus putosi yli kaksi prosenttia kun ruotsidemokraattien nousi saman verran, niukasti yli hallituspuolueen (24 prosentin tasolla). Tämä oli Novus-kyselyn ensimmäinen kerta. Ruotsidemokraattien, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannatus on tasoissa hallitusrintaman kanssa.

Puoluesihteeri Lena Rådström-Baastad myöntää tilanteen olevan hyvin vakava. Jatkuvat väkivaltauutiset, ampumiset ja pomminpauke aiheuttavat levottomuutta ja kiukkua monissa kansalaisissa. Lisäksi puoluesihteeri viittaa uuteen tilanteeseen, jossa demarit hallitsevat perinteisten tukipuolueiden vihreiden ja vasemmiston lisäksi keskustan ja liberaalien avulla.

Novus on kysynyt myös puoluejohtajien suosiota. Ensi kerran ykköstilalle nousi Jimmie Åkesson, Ebba Busch-Thorin rinnalle (suuri tai hyvin suuri luottamus 31 prosentilla). Kolmantena on vasemmiston Jonas Sjöstedt (28 prosenttia). Stefan Löfvén menetti kannatusta runsaasti (23 prosenttia). Pääministeri selittää pudotusta puoluesihteerin tapaan. Melkoinen pudotus oli myös Ulf Kristerssonilla 25 prosenttiin. Hallitusratkaisun keskushahmo Annie Lööf on 22 prosentissa. Alimmat lukemat olivat vihreiden ja liberaalien johtohenkilöillä, kymmenen prosentin tuntumassa.

Lähteet SVT (1, 2, 3)