Surullinen case: Malmin moskeijalle häätö

Helsingin Malmilla sijaitseva laiton moskeija joutuu lopettamaan toimintansa. Kyse on siitä, että muslimit käyttivät tilaa rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen vastaisesti. Tilassa toimineen moskeijan rahoitus tuli ainakin osittain Saudi-Arabiasta, josta käsin rahoitetaan vanhoillista islamin tulkintaa ympäri maailmaa.

Helsingin kaupunki oli määrännyt lokakuussa toiminnan tilassa lopetettavaksi tammikuun 2024 loppuun mennessä. Muuten maksettavaksi koituisi 100 000 euron sakko.

”Tämä on ihan sairasta. Säälittää että tällaiset ihmiset sotkevat meidän elämän, meidän lasten ja perheiden elämän ja suomalaisten muslimien toimintaa Suomessa. Se on ikävä juttu. Ja me emme antaudu”, kommentoi laittoman moskeijan olemassaolosta vastaavan Islamilaisen Pohjoismaiden säätiön puheenjohtaja Aladin Maher Suomen Kuvalehdelle.

Maher on tällä hetkellä Saudi-Arabiassa keräämässä rahaa uuden moskeijan perustamiseen. Hän lupaa, että säätiö aikoo lopulta periä uudesta toimipaikasta aiheutuvat kustannukset oikeusteitse kaupungilta.

Lopuksi hän osoittaa kiittämättömyyttään suomalaista yhteiskuntaa kohtaan, joka on sietänyt hänen laitonta toimintaansa vuosien ajan: ”Haistakaa home!”

Lähde: Suomen Kuvalehti