Susi lopetettiin poliisin määräyksestä Rantasalmella

Kahteen kertaan karkotettu susi ei muuttanut käyttäytymistään, jonka vuoksi se aiheutti vaaraa alueen ihmisten hengelle ja terveydelle.
Etelä-Savon Rantasalmella viime aikoina toistuvia pihavierailuja hoidetuilla piha-alueilla tehnyt susi on lopetettu poliisin antamalla määräyksellä. Poliisi teki aluksi eläimelle karkotuspäätöksen 17.11.2025, jonka tavoitteena oli karkottaa eläin kauemmaksi rakennetusta ympäristöstä. Karkotuspäätöksen taustalla oli poliisin tekemä arvio siitä, että eläimen toistuva liikkuminen rakennetussa ympäristössä aiheutti vaaraa ihmisen hengelle ja terveydelle.
Paikallinen SRVA -toimija (suurriistavirka-apu) teki sudelle kaksi onnistunutta karkotusta 17.11.2025 ja 19.11.2025, mutta niillä ei saatu haluttua vaikutusta eläimen käyttäytymiseen. Koska karkotusyrityksistä huolimatta susi edelleen teki pihavierailuja hoidetuilla piha-alueilla, poliisi määräsi suden lopetettavaksi 20.11.2025. SRVA -toimijat lopettivat suden 21.11.2025
Viimesijaisen ratkaisuun päädyttiin, koska suden aiheuttama uhka ihmisen hengelle ja terveydelle oli poliisin arvion mukaan välitön ja vakava eikä lievempiä keinoja enää ollut.
Eläin toimitetaan Ruokavirastoon (Oulu) tutkittavaksi.