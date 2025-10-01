Susien määrä kasvanut rajusti – MTK vaatii metsästyksen vapauttamista heti

Suomen susikanta on noussut vuodessa lähes puolella. MTK:n mukaan tilanne on kriittinen: metsästyslakia on muutettava, kiintiöt avattava ja metsästyskausi aloitettava jo elokuussa. Kenttäraportit ja viralliset arviot tukevat huolta – susien määrä ja reviirit kasvavat erityisesti Länsi-Suomessa.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry katsoo, että suden kiintiömetsästys on välttämätöntä, sillä susikanta on kasvanut merkittävästi. Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta on parhaillaan lausuntokierroksella, ja lakimuutoksen taustalla on suden suojeluaseman keventäminen.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd) on aiemmin ilmoittanut, että lakimuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiintiömetsästyksen aloittaminen heti vuoden 2026 alussa.
MTK:n luonnonsuojeluasioista vastaava juristi Anna-Rosa Asikaisen mukaan on erittäin kannatettavaa luopua suden ympärivuotisesta rauhoituksesta ja siirtyä kannanhoidolliseen metsästykseen kiintiöiden avulla.
Asikainen korostaa tiedotteessa, että metsästysaika tulisi säätää mahdollisimman pitkäksi ja sen tulisi alkaa viimeistään 1. elokuuta alkaen, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä kotieläimiin kohdistuvia vahinkoja.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore kanta-arvio osoittaa, että susikanta on voimakkaassa kasvussa. Maaliskuussa 2025 Suomessa arvioitiin olevan 430 sutta ja 76 susireviiriä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 295 yksilöä, mikä merkitsee 46 prosentin kasvua vuodessa. Marraskuussa 2025 susikannan arvioidaan nousevan noin 557 yksilöön.
Luke kertoo, että susikanta painottuu entistä selvemmin Länsi-Suomeen.
MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskisen mukaan uusi kanta-arvio vahvistaa kentältä tulleet havainnot susien määrän rajusta kasvusta, joka on jatkunut jo useita vuosia.
MTK:n mukaan kanta-arvion ohella toinen keskeinen tieto on viitearvo, joka määrittää suotuisan suojelutason. Maa- ja metsätalousministeriö voi hyödyntää tätä arvoa päätöksenteossa suden kannanhoidosta.
Leskisen mukaan olennaista on, että kanta-arvio ja viitearvo osaltaan mahdollistavat jatkossa määrällisesti riittävän ja alueellisesti kattavan suden kannanhoidollisen metsästyksen.
Lähde: Ilta-Sanomat