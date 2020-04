Suunnitteliko Turkki laittomien siirtolaisten salakuljettamista rahtilaivoilla Kreikan saarille?

Kreikan laivasto on havainnut kuusi turkkilaista rahtilaivaa valmistelemassa laittomien siirtolaisten kuljetuksia. Kreikassa arvellaan kuukauden kestäneen siirtolaiskriisin perusteella, että siirtolaisten määränpääksi on suunniteltu Kreikan saaria.

Kreikan laivasto havaitsi kuusi turkkilaista rahtilaivaa valmistelemassa laittomien siirtolaisten kuljetuksia. Siirtolaisten määränpää saattoi olla Kreikka, kuten maaliskuun 16. päivä, jolloin turkkilainen rahtilaiva ajoi kyydissään 193 laitonta siirtolaista Kean saaren rantaan.

Kreikassa havainnon aiheuttamaa huolta syventää koronapandemia. Kreikka on onnistunut erinomaisesti viruksen torjunnassa, sillä maassa on koronaan sairastuneita 1735, kun taas Turkissa, jossa tilanne on karkaamassa hallinnasta, sairastuneita on 27 069. Uusia koronatapauksia Kreikka rekisteröi eilen 62, Turkki vastaavasti 3100.

Sadat koronavirukseen sairastuneet siirtolaiset aiheuttaisivat Kreikan saarilla kriisin. Lisäksi Turkin edesottamukset Evrosilla ja Aigeian merellä kuukauden kestäneen siirtolaiskriisin aikana antavat ymmärtää Turkin käyvän jatkuvaa hybridisotaa Kreikkaa vastaan. Tämä pitää Kreikan hälytystilassa.

Maaliskuun 16. päivänä Çanakkalesta Turkista liikkeelle lähtenyt rahtilaiva ajoi Kean saaren rantaan mukanaan 193 siirtolaista.

Kreikan rannikkovartiosto ja laivasto varmistavat, että vastaavaa ei pääse enää tapahtumaan. Jos Kreikan rannikkovartiosto ei pysty torjumaan turkkilaisia laivoja, se hälyttää paikalle laivaston.

Perjantaina Kreikan rannikkovartiosto seurasi Chios- ja Samos-saarien välissä ajanutta turkkilaista tankkeria, jonka epäiltiin kuljettavan laittomia siirtolaisia. Tankkeri ei vastannut Kreikan rannikkovartioston yhteydenottoihin, joten se pakotettiin ajamaan turkkilaiseen satamaan.

