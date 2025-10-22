Suuri amfetamiinierä poliisin takavarikkoon

Itä-Uudenmaan poliisi takavarikoi yli 120 kiloa amfetamiinia Länsi-Vantaalla sijaitsevasta Airbnb -huoneesta elokuun lopussa.
– Suuri määrä säilytyksessä olleita epäiltyjä huumausaineita havaittiin Airbnb huoneen siivouksen yhteydessä. Poliisin saapuessa paikalle huoneesta löytyi kaksi matkalaukkua ja 3 isoa kestokassia, joihin epäillyt huumausaineet oli pakattu, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tero Tyynelä.
Asiaa tutkittaessa huoneen vuokraajaksi selvisi tanskalainen mies, joka oli vuokrannut huoneen kuukauden ajaksi. Poliisin selvitysten perusteella mies oli käynyt huoneessa kahdesti, vain tuodakseen sinne huumeita sisältäneen laukut ja kassit.
Tehdyissä tutkimuksissa selvisi myös, että mies oli poistunut Suomesta lentäen välittömästi vietyään toisen huumausaine-erän Airbnb – huoneeseen. Vuokra-ajan lähestyessä loppua, kyseinen mies on varannut lennon takaisin Suomeen.
– Poliisi otti miehen välittömästi tarkkailuun tämän savuttua Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lentoasemalta mies oli suunnannut suoraan Länsi-Vantaalla sijaitsevalle Airbnb huoneelle, josta hänet otettiin kiinni, Tyynelä jatkaa.
Rikosepäily on siirtymässä lähiaikoina syyteharkintaan.
Esitutkinnan aikana selvisi takavarikoidun huume-erän liittyvän Helsingin poliisin tutkimaan laajempaan rikoskokonaisuuteen.