Suuri poliisioperaatio Saksassa: Aasialaistaustainen perhe jäi kiinni takapihalla suoritetusta kanateurastuksesta

Saksassa Bad Säckingenissä nähtiin sunnuntaina poikkeuksellinen poliisioperaatio, kun useita henkilöitä otettiin kiinni epäiltynä eläinsuojelulain vastaisesta kanateurastuksesta.

Saksan Baden-Württembergin poliisi sai hälytyksen sunnuntaina noin kello 11, kun ilmoitus takapihalla suoritetusta eläinten teurastuksesta saapui viranomaisille. Tapahtumapaikka oli Alten Basler Straße, jossa useat kanat oli poliisin mukaan teurastettu tavalla, joka ei täyttänyt maan tiukkoja eläinsuojelulain vaatimuksia.

Paikalla oli useita henkilöitä, joita poliisi kuvasi “suureksi perheeksi, aasialaista alkuperää”. Viranomaisten saapuessa tilanne muuttui nopeasti levottomaksi: poliisin mukaan syntyi “levottomia kohtauksia”. ja yksi paikalla olleista henkilöistä uhkasi poliisia veitsellä. Tilanne saatiin hallintaan vasta, kun lisävoimia kutsuttiin lähialueen poliisiasemilta.

Seitsemän pidätystä – osa pääsi pakenemaan

Poliisin raportin mukaan yhteensä seitsemän henkilöä otettiin paikan päällä kiinni. Lisäksi useampi epäilty onnistui pakenemaan viranomaisten ulottumattomiin. Poliisi ei ole vielä kertonut tarkempaa lukumäärää paenneista.

Tilanteen seurauksena kahdeksan kanaa menehtyi, eikä niitä voitu enää pelastaa. Sen sijaan 15 kanaa saatiin turvaan, kun paikalle kutsuttu eläinlääkäri otti ne viranomaisvalvontaan ja siirsi ne eläinsuojelun piiriin.

Kulttuurien yhteentörmäys vai lainrikkomus?

Tapaus nostaa jälleen esiin kysymyksen siitä, kuinka eri kulttuurien perinteet ja tavat kohtaavat eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Monille saksalaisille kanateurastus takapihalla tuo mieleen menneet ajat, jolloin kotieläinten teurastus oli arkipäivää. Nyky-Saksassa eläinsuojelulaki kuitenkin edellyttää tarkkoja sääntöjä ja valvottuja olosuhteita, jotta eläinten hyvinvointi voidaan taata.

Poliisin ripeä toiminta osoittaa, että viranomaiset suhtautuvat vakavasti kaikkiin eläinsuojelulain rikkomuksiin. Samalla tapaus herättää keskustelua siitä, kuinka maahanmuuttajataustaisten perheiden perinteet sovitetaan yhteen eurooppalaisen yhteiskunnan sääntöjen kanssa.

Bad Säckingenin takapihalla nähty kanateurastus johti seitsemän henkilön pidätykseen, useiden epäiltyjen pakenemiseen sekä eläinten takavarikointiin. Poliisin mukaan teurastus ei täyttänyt eläinsuojelulain vaatimuksia, ja tilanne kärjistyi poliisia vastaan kohdistuneeseen veitsiuhkaukseen. Tapaus on herättänyt Saksassa laajaa keskustelua eläinsuojelusta, kulttuurieroista ja viranomaisten roolista lainvalvonnassa.

Lähde: NIUS

