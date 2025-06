Uusi raportti paljastaa, että suurin osa Calais’n leirillä olevista maahanmuuttajista on viettänyt vuosia EU-maissa ennen kuin he ovat saapuneet Britanniaan – monet heistä puhuvat sujuvasti saksaa, ruotsia tai tanskaa.

Uuden raportin mukaan osa Calais’n ”viidakkoleirillä” oleskelevat, jotka odottavat pääsyä ”pienveneellä” Englantiin, ovat aiemmin asuneet Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

The Sun-sanomalehti väittää havainneensa, että ”suuri enemmistö” Pohjois-Ranskan rannikolla majailevista siirtolaisista oli jo vuosia asunut Länsi-Euroopassa. Tämä selittää osaltaan sen, miten toimittajat tapasivat lukuisia afganistanilaisia, eritrealaisia ja somalialaisia, jotka puhuivat sujuvasti muun muassa saksaa, ruotsia ja tanskaa.

Monet heistä valmistautuvat hakemaan turvapaikkaa Britanniasta, koska heidän Euroopan maissa jo pitkään jättämänsä turvapaikkahakemukset on hylätty. Kun he ovat päässeet näin pitkälle länteen, he vastustavat kaikenlaista karkottamista, joka merkitsisi paluuta heidän lähtömaahansa.

Luvut näyttävät heijastavan sitä mallia, että maahanmuuttajat reagoivat EU:n sisäpuolelta tuleviin tukahduttamistoimiin. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä turvapaikkahakemukset vähenivät Euroopan komission tilastojen mukaan 17,6 prosenttia koko EU:ssa. Tätä peilaten Britanniassa turvapaikkahakemusten määrä kasvoi sisäministeriön lukujen mukaan 17 prosenttia – 93 150:stä 109 343:een.

Britannian pääministerin Keir Starmerin virkaanastumisen jälkeen 40 000 ihmistä on saapunut Britanniaan Englannin kanaalin ” pienveneillä”, mikä sai Reform UK:n varajohtajan Richard Ticen leimaamaan hallituksen ”epäpäteviksi sätkynukeiksi”.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: