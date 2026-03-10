Suuryritykset: Suomen kielen taito ei enää välttämätöntä työssä

OP Pohjolan suuryritystutkimuksen mukaan Suomessa toimivat suuryritykset näkevät maahanmuuton lisäämisen keskeisenä Suomen talouskasvulle. Tutkimuksen mukaan lähes joka toisessa suuryrityksessä on tarjolla runsaasti työtehtäviä, joissa ei vaadita suomen kielen taitoa.

Korkeista työttömyysluvuista huolimatta tätä mieltä oli 85 prosenttia kyselyyn vastanneista suuryrityksistä. Lisäksi yli 70 prosenttia suuryrityksistä uskoo, että ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin helpottaminen auttaisi niiden kansainvälistä kilpailukykyä.

– Kun työikäinen väestö ikääntyy ja jää pois työelämästä, Suomen talouskasvu nojaa yhä enemmän maahanmuuttoon. Suuryritysten ja koko Suomen kansantalouden kannalta on kriittistä, että ulkomaisten osaajien rekrytointi ei muodostu kasvun pullonkaulaksi, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi tiedotteessa.

Suomi on suuryrityksille edelleen tärkein rekrytointialue. Seuraavaksi suosituin kohde ovat EU-maat, joista kaksi kolmasosaa vastaajista aikoo rekrytoida työvoimaa. EU:n jälkeen suosituimpia rekrytointialueita ovat Intia 22 prosentin osuudella, muut Aasian maat, kuten Kiina, 21 prosentilla sekä Yhdysvallat 18 prosentilla. Venäjä on edelleen suljettu täysin pois suuryritysten rekrytointialueiden joukosta.

Suomen kieli ei enää välttämätön taito

Tutkimuksen mukaan lähes joka toisessa suuryrityksessä on tarjolla runsaasti työtehtäviä, joissa ei vaadita suomen kielen taitoa. Vuotta aiemmin osuus suuryrityksistä oli vain noin kolmannes.

OP:n vuosittain toistuvaan tutkimukseen vastasi viime syksynä 155 johtoryhmätason edustajaa yhteensä 139 suomalaisesta tai Suomessa toimivasta suuryrityksestä. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 248 miljardia euroa, ja ne työllistävät yhteensä yli 585 000 ihmistä. OP Pohjola toteuttaa tutkimuksensa yhteistyössä ajatushautomo NIBSin kanssa.