Suuttui ruoholeikkeistä autossansa – musta ampui 22-vuotiaan valkoisen puutarhurin

Valkoinen mies oli ollut juuri trimmaamassa ampujansa naapurin pihaa.

Vasta 22-vuotias valkoinen mies Yhdysvaltojen Ohiosta joutui mustan miehen kuoliaaksi ampumaksi ruoholeikkeiden aiheuttaman riidan takia.

Puutarhurina työskentelevä Tanner Staggs niminen valkoinen oli työkavereidensa kanssa trimmaamassa asiakkaan pihaa syyskuun 18 päivä, kun musta naapuri, Travis Jackson, oli tullut vihaisesti mainitsemaan Staggsille ruoholeikkeistä ja mudasta autossansa.

Tilanne oli johtanut sanaharkkaan miesten välille, jolloin Jackson oli lopulta ottanut aseen ja ampunut Staggsia kahdesti. Hiljattain 22 vuotta täyttänyt valkoinen kiidätettiin sairaalaan, missä tämä kuoli vammoihinsa.

”Hän ampui kohti asuntoa, jonka edustalla maisemoijat olivat jalkakäytävällä. Tämä tyyppi menetti elämänsä ihan turhaan,” tilanteen nähnyt paikallinen asukas oli kommentoinut.

36-vuotias Jackson pidätettiin myöhemmin samana päivänä ja asetettiin syytteeseen murhasta. Hän myönsi poliisille ampuneensa ja lopulta tunnusti, mihin hän piilotti murha-aseen.

Lähde: Independent

