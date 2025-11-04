Suvaitsevainen Eurooppa oli liikaa syyrialaiselle Tiktok-tähdelle – lasten koulun pride-liputus sai muuttamaan takaisin Syyriaan

Eurooppa tarjosi turvaa, ylläpidon, vapauden ja miljoonayleisön TikTokissa – mutta seksuaalivähemmistöjen propaganda oli liikaa muslimiäidille. Tiktok-tähti pakkasi laukkunsa ja muutti lapsiensa kanssa takaisin sotaa käyvään kotimaahansa.

Yli kymmenen miljoonan seuraajan sosiaalisen median vaikuttaja Salma Naddaf, 36, on jättänyt Tanskan ja palannut pysyvästi Syyriaan. Päätöksen taustalla vaikuttivat hänen lastensa koulussa esiin nostetut arvot, erityisesti pride-lipun esilläpito, jonka Naddaf koki ristiriitaiseksi oman kulttuurinsa kanssa.

Naddaf, joka nousi tunnetuksi arabiankielisillä askartelu- ja sisustusvideoillaan, kertoo videolla, että Euroopan ja hänen perheensä arvomaailmat eivät enää kohdanneet. ”Lasteni ei pitäisi kasvaa ympäristössä, jonka tavat ja perinteet poikkeavat omistamme”, hän toteaa.

Vaikka hyvästien jättäminen Euroopassa eläneille ystäville oli vaikeaa, Naddaf sanoo olleensa varma siitä, että paluu Syyriaan oli oikea ratkaisu. ”En voinut hyväksyä sitä, että lapseni kasvaisivat sellaisessa ilmapiirissä”, hän painottaa.

Naddaf saapui Tanskaan Syyrian sisällissodan aikana ja rakensi vuosien varrella laajan seuraajakunnan erityisesti TikTokissa, jossa hänellä on noin kolme miljoonaa seuraajaa. Hänen sisältönsä on keskittynyt perhe-elämään, kodin sisustukseen ja kulttuurisiin teemoihin arabimaailmasta.

Videolla, jossa hän kertoo päätöksestään, Naddaf kiittää ajastaan Euroopassa ja kertoo oppineensa osoittamaan suvaitsevaisuutta kaikkia ihmisiä kohtaan, mutta paluu on kotimaahan oli välttämätön hänen lastensa tulevaisuuden kannalta.

”Tämä päätös ei ole sellainen, jota voisin koskaan katua”, hän sanoo arabiankielisessä videossa, joka on levinnyt laajasti sosiaalisessa mediassa.



Naffad oli kuitenkin erittäin onnellinen palatessaan takaisin kotimaahansa.

Lähde: Fria Tider

