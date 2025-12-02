Suvaitsevaistoon kuuluva muotisuunnittelija kertoo käyttävänsä ”homolampaiden” villaa vaatteissaan

Kyseisen vaatemalliston tarkoitus on tuoda ”ihmisoikeuksien historiaa” esiintymislavoille sekä ”edistää homolampaiden oikeuksia.”

Muotisuunnittelija Michael Schmidt, julkaisi muotidebyytin ”homolampaiden” villasta tehdyille vaatteille muotinäytöksessä New Yorkissa.

Saksalainen Rainbow Wool-järjestö adoptoi homotaipumuksia omaavia pässejä ja valmistaa tuotteita näiden villasta, joita Schmidt pyrkii tuomaan muotimaailmaan kulttuurimarxistisista ideologisista syistään.

Schmidtin mukaan kyseisen vaatemalliston tarkoitus on tuoda ”ihmisoikeuksien historiaa” esiintymislavoille sekä edistää homolampaiden oikeuksia, joista suvaitsevaistoon kuuluva miesoletettu huolestui saatuaan tietää, että lammastilalliset yleensä lähettävät moisia taipumuksia osoittavat pässit suoraan teurastamolle, koska ne eivät täytä tehtäväänsä siittäjinä.

”En pidä tätä edes muotina, vaan näen tämän taiteena. Ajatus jota tämä myy, on että homoseksuaalisuus ei ole vain osa ihmisolosuhteita, vaan myös eläinmaailmaa. Tämä todistaa homouden olevan osa luontoa valinnan sijaan,” Schmidt oli kommentoinut vaatemallistonsa tarkoitusta.

Homoutta esiintyy myös villieläinten keskuudessa, mikä saattaa johtua ihmisten tuottamien kemikaalien päätymisestä ympäristöön. Esimerkiksi rikkaruohomyrkkynä käytetyn atrasiinin tiedetään tutkimusten perusteella laskevan urospuolisten sammakoiden testosteronitasoja, vähentävän siittiöiden määrää ja myös muuttavan niitä homoseksuaaleiksi, tai jopa naaraiksi.

Homous eläinten keskuudessa ei ole kuitenkaan eläintieteilijöiden mielestä juhlittava ilmiö, vaan sitä pidetään uhkana lajien selviytymiselle.

