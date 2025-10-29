Sveitsi rajoittaa turvapaikanhakijoiden matkustamista ulkomaille

Sveitsin hallitus aikoo kieltää turvapaikanhakijoilta ja tilapäistä suojelua saavilta ulkomaanmatkat lähes kokonaan. Uudistus iskee suoraan liikkumisvapauteen ja kiristää maahanmuuttopolitiikkaa entisestään

Sveitsin liittoneuvosto on käynnistänyt julkisen kuulemisen lakiesityksestä, joka kieltäisi turvapaikanhakijoilta ja tilapäistä suojelua saavilta henkilöiltä ulkomaille matkustamisen. Uudistus perustuu jo aiemmin parlamentissa hyväksyttyihin säädöksiin, ja se kiristäisi merkittävästi liikkumisvapautta koko Schengen-alueella.

Esityksen mukaan turvapaikanhakijat, tilapäisesti hyväksytyt ja suojelun saaneet eivät enää saisi poistua Sveitsistä, ellei kyseessä ole poikkeustapaus, jonka maahanmuuttovirasto (SEM) erikseen hyväksyy. Kielto koskee paitsi lähtömaita myös kaikkia muita Euroopan Schengen-alueen valtioita.

Ainoa yleinen poikkeus koskee Ukrainasta paenneita, joilla on tilapäinen S-statuksen suojelu. He saavat edelleen matkustaa ulkomaille, mutta Ukrainassa oleskelun enimmäisaika puolitetaan: jatkossa sallitaan vain 15 päivää puolessa vuodessa, kun aiemmin raja oli 15 päivää per neljännesvuosi.

Rajoitukset juontavat juurensa vuoden 2021 lopulla hyväksyttyyn ulkomaalaislakiin, jonka toimeenpano viivästyi Ukrainan sodan aiheuttaman pakolaiskriisin vuoksi. Nyt liittoneuvosto aikoo muuttaa useita asetuksia, jotta uudet säännöt saadaan voimaan. Mukana on myös määritelmä siitä, millaisista ”henkilökohtaisista syistä” SEM voi myöntää poikkeusluvan matkustamiseen.

Poikkeuksia harkitaan esimerkiksi silloin, kun henkilö valmistautuu vapaaehtoiseen paluuseen tai pysyvään uudelleensijoittumiseen. Matkustus voi olla sallittua myös työtehtävien vuoksi tai jos perheenjäsen on vakavasti sairastunut tai menehtynyt.

Kuuleminen asetuksista ja erityissäännöistä on avoinna helmikuuhun saakka.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: