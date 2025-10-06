Sveitsiläismiehelle vankeutta vain kahden sukupuolen olemassaolon julistamisesta

Mies todettiin oikeudessa syylliseksi LGBT-väen ”julkisesta vähättelystä.”
Mies Sveitsissä joutuu viettämään 10 päivää vankilassa tämän kieltäydyttyä maksamasta sakkoja ”loukkaavan” Facebook-päivityksen takia.
Emanuel Brünisholz tuomittiin syylliseksi Sveitsin syrjinnänvastaisten lakien perusteella tämän kirjoitettua kommentin joulukuussa 2022 Sveitsin kansallisneuvoston jäsenen, Andreas Glarnerin, sosiaalisen median päivitykseen.
Brünisholz oli kirjoittanut kommentoinnissaan: ”Jos kaivat esiin LGBTQI-väen luita 200 vuoden jälkeen, löydät ainoastaan miehiä ja naisia näiden luurankojen perusteella. Kaikki muu on vain mielisairautta, jota edistetään opetussuunnitelman kautta.”
Kyseinen biologisen sukupuolen muuttumattomuutta korostava kommentti oli johtanut sukupuolihörhöjen tekemiin rikosilmoituksiin ”vihaan yllyttämisestä.” Alun perin rotua ja uskontoa vastaan hyökkäävää vihapuhetta estämään tarkoitettuun lakiin lisättiin vuonna 2020 myös ”sukupuoli-identiteetit.”
Lain perusteella Brünisholz todettiin oikeudessa syylliseksi LGBT-väen ”julkisesta vähättelystä,” mikä johti 500 Sveitsin markan sakkoihin. Miehen valitettua tuomiosta, sen perumisen sijaan oikeus korotti sakon 600 markkaan. Brünisholz päätti mieluummin kuitata ”rikoksensa” muuntorangaistuksella kuin maksaa sakkoja.
Lähde: European Conservative