SVT aloittaa lähetysten tekstittämisen arabiaksi

Syynä on maassa oleskeleva suuri maahanmuuttajaväestö, joka tarvitsee tietoa koronaviruksesta.

Yleisradiota Ruotsissa vastaava Sveriges Television eli SVT aloittaa lähetystensä tekstityksen arabiaksi. Maassa oleskelee nykyään laaja arabiankielinen populaatio, ja se halutaan pitää tietoisena koronatilanteesta.

– Informaation suuren tarpeen vuoksi SVT kääntää yhden uutislähetyksen päivittäin arabiaksi ja englanniksi, SVT:n uutisessa kerrotaan.

Useat mediat ovat kertoneet, että Ruotsissa koronaan menehtyneistä suuri osa on somaleja. Tämä johtuu arveluiden mukaan kulttuurieroista. Somalien sosiaalinen elämä on toisenlaista kuin muiden, mutta yksi syy on myös arabiaksi ja somaliksi saatavan informaation puute.