Synkkä selvitys eduskunnassa: Suomen tieverkko rapautuu, kuljetukset vaarassa – “Tilanne on vakava”

Metsäteollisuus ja logistiikka-ala vaativat kiireellisiä toimia, sillä Suomen tieverkko ei enää kestä raskaiden kuljetusten tarpeita.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto saivat 13. helmikuuta laajan katsauksen Suomen raskaan liikenteen tilanteesta ja tulevista haasteista. Selvityksen esitteli elinkeinoelämän muodostama konsortio, johon kuuluvat INFRA ry, Koneyrittäjät ry, Metsäteollisuus ry, MTK, SKAL ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Tieyhdistys ry sekä Destia Oy.

Raskaan liikenteen merkitys Suomen taloudelle ja huoltovarmuudelle on poikkeuksellisen suuri: jopa 90 prosenttia kotimaan maantiekuljetuksista kulkee raskailla ajoneuvoilla. Selvityksen mukaan tieverkon rapautuminen, energiamurros ja työvoimapula muodostavat kriittisen kokonaisuuden, johon eduskunnan päätöksillä on suora vaikutus.

“Ilman raskasta liikennettä yhteiskuntamme pysähtyisi”

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) korosti valiokunnan ja alan toimijoiden tiivistä yhteistyötä sekä tieverkon kunnon ratkaisevaa merkitystä.

“On ilo huomata, miten hyvä ja tiivis yhteydenpito valiokunnalla ja liikennealan toimijoilla on. Meillä on yhteinen tavoite: parantaa Suomen väyläverkon kuntoa. Korjausvelka jatkaa kasvamista, ja keinoja sen pysäyttämiseksi haetaan yhdessä.”

Ovaska muistutti myös EU:n sääntelyn vaikutuksista:

“EU:sta tulee vaatimuksia, joiden vaikutukset Suomessa ovat monesti haitallisia johtuen maantieteellisestä sijainnistamme sekä pitkistä etäisyyksistä. Raskas liikenne ja sen toimivuus on yhteiskuntamme elinehto. Ilman raskasta liikennettä yhteiskuntamme pysähtyisi.”

Tiestön rapautuminen uhkaa koko maan elinvoimaa

Selvityksen mukaan Suomen logistinen kilpailukyky on jo valmiiksi heikko pitkien etäisyyksien vuoksi, ja tieverkon heikkeneminen syventää ongelmaa. Erityisesti vähäliikenteiset tiet ovat monin paikoin huonossa kunnossa.

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Ilkka Hamunen kuvaa tilannetta karuksi:

“Metsäteollisuus käyttää liikenneverkkoa metsäteistä valtateille ja näemme päivittäin, miten heikossa kunnossa vähäliikenteinen tieverkko monin paikoin on.”

Hamunen painottaa, että tieverkon rapautuminen lisää alueellista eriytymistä:

“Raskaan liikenteen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Ilman sitä Suomi pysähtyy. Olisi tärkeää, että kaikki ymmärtäisivät sen vaatiman laajan väyläinfrastruktuurin elintärkeän roolin yhteiskunnassamme.”

Liikenne12-suunnitelma ei riitä pysäyttämään korjausvelan kasvua

Eduskunnan käsittelyssä oleva Liikenne12-suunnitelma vuosille 2026–2037 ei selvityksen mukaan kykene kääntämään korjausvelkaa laskuun, vaikka rahoitusta lisätään.

Hamunen arvioi tilanteen synkäksi:

“Liikenne12-suunnitelma ennustaa 10 vuoden päähän korjausvelalle noin 50 % kasvua lisärahoituksesta huolimatta. Silloin todennäköisesti jää jo asioita tekemättä väylien kunnon takia. Tämä ei ole teollisuuden kannalta hyvä kehitys.”

Korjausvelkaa joudutaan siirtämään pääväyliltä vähäliikenteisille teille – juuri niille reiteille, joita pitkin kulkevat metsä- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineet sekä huoltovarmuuden kannalta kriittiset kuljetukset.

