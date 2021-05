Syntymämaa vaikuttaa riskiin menehtyä koronaan

Koronavirukseen menehtymisen riski on yli kolme kertaa suurempi Afrikassa syntyneillä kuin Ruotsissa syntyneillä. Ruotsin kansanterveysvirasto toteaa asian raportissaan.

Tukholman yliopiston kansanterveystieteen professori ja yksi raportin kirjoittajista Mikael Rostila syyttää tilanteesta köyhyyttä.

– Ruttoajoista lähtien köyhät ovat olleet alttiimpia pandemioiden aikana.

Ruotsissa jo yli 14 300 ihmistä on kuollut koronaviruksen kanssa. Yleisesti ottaen ulkomailla syntyneiden ihmisten riski kuolla sairauteen on suurempi kuin Ruotsissa syntyneillä, mutta Afrikassa syntyneiden riski on 3,4 kertaa suurempi kuin Ruotsissa syntyneiden. Lähi-idässä syntyneillä riski koronan kanssa menehtymiseen on 2,8 kertaa suurempi kuin Ruotsissa syntyneillä. Myös Suomessa syntyneet ihmiset kuolevat sairauteen kaksi kertaa todennäköisemmin kuin ruotsalaiset.

Periaatteessa virus ei tee eroa syntymämaiden välillä, mutta ”sosiaaliset olosuhteet vaikuttavat mahdollisuuteen suojella itseään”, sanoo Rostila.

Tehohoidon tarve on suurempi ulkomailla syntyneillä. Afrikassa tai Lähi-idässä syntyneiden ihmisten riski joutua tehohoitoon on viisi kertaa suurempi kuin Ruotsissa syntyneillä. Joissakin syntymämaissa riski on vielä suurempi: Somaliassa syntyneillä riski on yhdeksän ja Turkissa kuusi kertaa suurempi.

Yksi syy saattaa piillä ammatinvalinnassa: monet työelämään siirtyneistä maahanmuuttajista toimivat vanhustenhoidossa tai bussin- tai taksinkuljettajina, jolloin etätyö ei ole mahdollista.

Lähde SVT.