Syntyvyys romahti: Kiinalaiset nuoret kasvattavat nyt lemmikkejä, ei lapsia

Syntyvyys romahtaa, avioliitot vähenevät ja lemmikkieläimistä tulee “lapsia”: Kiina elää historian suurinta väestökriisiään.

Kiinassa on käynnissä hiljainen mutta syvä yhteiskunnallinen murros: nuoret aikuiset kääntävät selkänsä perinteiselle perhemallille ja suuntaavat huomionsa aivan toisenlaiseen “vanhemmuuteen”. Kun syntyvyys romahtaa ja väestö supistuu neljättä vuotta peräkkäin, koirat, kissat ja muut lemmikit täyttävät sen tilan, joka aiemmin kuului lapsille, kertoo NBC News.

Taloudellinen epävarmuus, armoton kilpailuyhteiskunta ja alati kohoavat elinkustannukset ovat tehneet lasten hankkimisesta monille ”riskin, johon he eivät halua sitoutua”. Samalla Kiinan modernisoituva kulttuuri murtaa vanhoja odotuksia avioliitosta ja perheen perustamisesta.

“Lemmikki tuo iloa – lapsi tuo uupumusta”

Pekingiläinen 28-vuotias Guo Xinyi, joka pyörittää arkeaan villakoiran ja kahden kissan kanssa, kiteyttää monen ikätoverinsa ajatukset: “Lemmikit tekevät onnelliseksi. Lapsen kasvattaminen taas vie voimat.”

Hänen mukaansa yhä useampi nuori ei yksinkertaisesti näe avioliittoa tai lapsia realistisena vaihtoehtona nyky-Kiinassa.

Hallitus paniikissa – syntyvyys romahtaa historiallisiin lukemiin

Kiinan viranomaiset ovat huolissaan. Syntyvyys on puolittunut kymmenessä vuodessa, ja viime vuonna maassa syntyi vain 7,9 miljoonaa lasta – ennätyksellisen vähän. Avioliittojen määrä putosi 20 prosenttia vuodessa, suurin lasku koskaan.

Tässä kuussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Kiina luopui tiukasta yhden lapsen politiikastaan. Politiikka otettiin käyttöön vuonna 1979, koska viranomaiset pelkäsivät väestön kasvavan hallitsemattomasti. Vuonna 2021 sääntöjä höllennettiin edelleen, ja pareille sallittiin jopa kolme lasta, sillä pitkään jatkunut syntyvyyden lasku ei enää vastannut nopeasti ikääntyvän väestön tarpeita

Kiina on nyt maailman toiseksi väkirikkain maa, kun Intia ohitti sen vuonna 2023. Ja sen väkiluku laski viime vuonna 3,39 miljoonalla 1,405 miljardiin, kertoi kansallinen tilastovirasto viime viikolla. Syntyvyys laski 17 % ennätyksellisen alhaiseen 7,92 miljoonaan verrattuna 16,55 miljoonaan vuonna 2015.

Hallitus yrittää epätoivoisesti kääntää suuntaa seuraavilla kannustimilla:

verovähennykset

valtakunnallinen lastenhoitotuki

pidennetyt äitiyslomat

jopa 13 %:n vero kondomeille ja ehkäisyvälineille – symbolinen yritys painostaa nuoria lisääntymään

“35 vuoden kirous” ja pelko tulevaisuudesta

Hongkongin kiinalaisen yliopiston professori Yuying Tong kuvaa nykynuorten todellisuutta:

”Työttömyys on korkeaa, urakehitys epävarmaa ja rekrytoinnissa jyllää ikäsyrjintä.”

”Naiset pelkäävät, että lapsi romahduttaisi uran. Vanhemmat taas murehtivat, millaiseen kilpailuun heidän lapsensa joutuisivat koulussa ja työmarkkinoilla.”

Lemmikki sen sijaan ei vaadi koulutuspolkua, yksityisopettajia tai kalliita harrastuksia.

Lemmikeistä tulee “lapsia”

Goldman Sachsin mukaan Kiinassa on jo enemmän lemmikkejä kuin alle 4‑vuotiaita lapsia. Vuoteen 2030 mennessä ero kasvaa dramaattiseksi: 70 miljoonaa lemmikkiä vs. 40 miljoonaa taaperoa.

Pekingiläinen kamppailulajisalin omistaja Angela He kuvaa muutosta: “Tämä ei ole enää vanha Kiina. Ihmiset päättävät itse elämästään.”

Hän kokkaa bulldoggilleen Meiqiulle omat ruoat ja ostaa yhteensopivia asuja – “kuin oikean lapsen vanhemmat”.

“Jos ei voi tarjota lapselle parasta, parempi ottaa koira”

Lemmikkitrimmaaja Gan Yixuan kertoo, että suuri osa hänen asiakkaistaan on lapsettomia pareja:

“He kasvattavat koiraa kuin lasta. Ei siksi, etteivät haluaisi lapsia, vaan koska he kokevat sen vastuullisemmaksi.”

Moni pelkää, ettei pystyisi tarjoamaan lapselle riittävää elintasoa tai aikaa.

“Äiti ilman kipua”: Kiinan uusi sukupolvi valitsee lemmikkieläimet vauvojen sijaan

Guo Xinyi kuvaa kolmen lemmikkinsä hoitamista näin:

”Se on kuin olisi äiti – mutta ilman kipua ja taloudellista romahdusta.”

Hän ei sulje pois avioliittoa tai lapsia tulevaisuudessa, mutta toteaa, että perhe painostaa häntä enemmän kuin yhteiskunta.

