Syrjintä on laillista ”väärän” mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella

Sinimusta Liike teki 16.2.2023 rikosilmoituksen syrjinnästä vaalipaneelia varten varaamansa Tampereen pääkirjasto Metson tilan eväämisen vuoksi. Kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas perusteli päätöstä muun muassa avoimista lähteistä saamillaan epäilyillä, että tilaisuuden sisältö olisi ristiriidassa kaupungin arvojen ja eettisten ja strategisten toimintaperiaatteiden kanssa.

Ei näyttöä

Tutkinnanjohtaja on 20.3. päättänyt esittää, että esitutkinta lopetetaan ja aluesyyttäjä Antti Virtanen on hyväksynyt esityksen. Perusteluiden mukaan esitutkinnassa ei tultaisi saamaan riittävää näyttöä syytteen nostamiseksi.

Kirjastopalvelujohtaja kiistää syyllisyytensä

Sinimusta Liike teki tilavarauksen marraskuun lopussa 2022 tarkoituksenaan järjestää yleisölle avoin vaalipaneeli 7.1.2023, johon puolue lähetti kutsut kaikille rekisteröidyille puolueille. Salmenkangas kieltäytyi vuokraamasta tilaa puolueelle.

Salmenkangas pyysi ennen tilavarauksen vahvistamista Sinimustan Liikkeen sihteeriä Terhi Kiemunkia kertomaan, miten tilaisuudessamme toteutuisivat Tampereen kaupungin neljä eettistä toimintaperiaatetta, jotka ovat 1. toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi, 2. edistämme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta, 3. käyttäydymme kunnioittavasti ja pidämme huolta toisistamme ja 4. noudatamme hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteita.

Seuraavaksi Salmenkangas tivasi sähköpostitse, pystyttäisiinkö vaalipaneeli järjestämään siten, että kirjaston asiakkaiden tai henkilökunnan turvallisuus varmistettaisiin. Lisäksi hän kertoi saaneensa avoimista lähteistä tietoja, joiden perusteella jää epäily, että tilaisuuden sisältö olisi ristiriidassa kaupungin arvojen ja eettisten ja strategisten toimintaperiaatteiden kanssa.

Puolue oli järjestämässä vaalipaneelia, johon oli pyydetty kaikkia rekisteröityjä puolueita nimeämään eduskuntavaaliehdokkaan panelistiksi. Tapahtumaan oli kutsuttu myös heidän tukijoukkonsa.

Salmenkangas kieltäytyi myös toimittamasta kirjallista päätöstä valitusohjeineen, koska katsoi että kyseessä on kaupungin tilojen käyttöön liittyvien periaatteiden noudattaminen.

Salmenkangas on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Salmenkangas väittää, että tilavarauspyyntöä ei voitu vahvistaa, koska Sinimusta Liike ei antanut riittävää selvitystä tai kannanottoa pyydettyihin kysymyksiin. Salmenkangas on kertonut aiemmin Kansalaiselle, että rikosilmoitus oli odotettavissa.

Laki ei ole kaikille sama

– Olen vastannut kaikkiin Salmenkankaan esittämiin kysymyksiin. Kysymykseen Tampereen kaupungin eettisten periaatteiden noudattamisesta vastasin, että laillisella puolueella ei ole mitään syytä olla noudattamatta näitä toimintaperiaatteita tai vaarantaa kenenkään turvallisuutta. Tarjouduin jopa hankkimaan paikalle pyydetyn määrän kortillisia järjestyksenvalvojia jos hän katsoo sen tarpeelliseksi, Kiemunki sanoo. -Mielestäni Suomessa ei nykyisin päde samat lait kaikille. Systemaattinen kansallismielisten ihmisten ja yhdistysten, nyt myös puolueen, syrjintä on laillista ”väärän” mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella, Kiemunki jatkaa.

Puolue aikoo tehdä asiasta kantelun oikeuskanslerille ja edetä tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti. Myös tutkinnanjohtajan ja aluesyyttäjän päätöksestä on Kiemungin mukaan tehtävä kantelu.

-Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun syrjintää tapahtuu liiallisen kansallismielisyyden perusteella, Kiemunki toteaa.

Sinimusta Liike on tehnyt aiemmin oikeuskanslerille kaksi kantelua, sekä Tampereen kirjaston, että Helsingin Oodin tilavarauksen eväämisen vuoksi. Sinimusta Liike ei ollut vielä silloin puolue, joten silloin ei rikottu puoluelakia, jonka mukaan valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. Vaalien aikana yhdenvertaisuuden jasananvapauden vaatimus on erityisen olennainen.

Aiemmissa kanteluissa on vedottu yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoon, jonka perusteella on kielletty mm. syrjintä poliittisen toiminnan tai vakaumuksen perusteella.