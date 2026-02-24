Syyria vaatii Saksaa pysäyttämään karkotukset – ”Maa muuttuisi turvattomaksi”

Damaskos varoittaa, että massapalautukset voisivat pahentaa humanitaarista kriisiä – CDU ja AfD vaativat silti ripeitä karkotuksia.

Syyrian hallinto vetoaa Saksaan, ettei tämä ryhtyisi laajamittaisiin karkotuksiin, sillä Damaskoksen mukaan tuhansien ihmisten yhtäaikainen palauttaminen voisi horjuttaa maan haurasta turvallisuustilannetta ja pahentaa jo valmiiksi kriittistä humanitaarista tilannetta.

Saksalaislehti Weltin mukaan Syyrian ulkoministeriön konsuliosaston johtaja Mohammed Yaqub al‑Omar pyytää Berliiniltä ymmärrystä. Hänen mukaansa maa tarvitsee lisää aikaa jälleenrakennukseen, eikä pysty vastaanottamaan suuria määriä palaajia ilman vakavia seurauksia.

– ”Pyydämme Saksaa ymmärtämään syyrialaisia pakolaisia ja antamaan meille enemmän aikaa jälleenrakennukseen. Tuhansien ihmisten paluu tässä vaiheessa voisi pahentaa humanitaarista kriisiä ja pakottaa monet asumaan leireissä”, al‑Omar varoitti.

Hänen mukaansa pelkästään Syyrian pohjoisosissa elää noin 1,5 miljoonaa ihmistä telttaleireissä, koska kodit, koulut, tiet ja sähköverkot ovat tuhoutuneet. Massapalautukset Saksasta kuormittaisivat entisestään jo valmiiksi romahtanutta infrastruktuuria.

CDU/CSU: ”Suojeluperusteet eivät enää päde”

Saksan kristillisdemokraattien CDU/CSU‑ryhmä torjuu Damaskoksen vetoomuksen. Puolueen mukaan oikeudelliset perusteet suojelulle ovat kadonneet, kun Syyrian sisällissota on laantunut ja hallinto palauttanut kontrollin.

– Oleskeluoikeuksia ei määritä lähtömaiden toiveet, vaan se, onko suojelun tarve olemassa. Tämä tarve lakkasi Assadin hallinnon voiton jälkeen, CDU/CSU‑ryhmän sisäpolitiikan edustaja Alexander Throm sanoi Focus‑lehden haastattelussa.

Thromin mukaan paluut turvallisille alueille ovat mahdollisia, ja hän kysyy, kuka muu kuin syyrialaiset itse voisi jälleenrakentaa maan.

Myös Baden‑Württembergin CDU‑taustainen oikeus- ja maahanmuuttoministeri Marion Gentges vaatii, ettei karkotuksia pidä hidastaa poliittisen keskustelun vuoksi.

– ”Meillä on velvollisuus varmistaa, että vakavat rikolliset ja vaarallisiksi arvioidut henkilöt poistuvat maasta. Siksi myös palautukset Syyriaan on pantava täytäntöön johdonmukaisesti”, Gentges linjasi.

SPD suhtautuu varovaisemmin: ”Syyrian rakenteet eivät ole valmiita”

Hallituspuolue SPD:n riveissä Damaskoksen pyyntö saa ymmärrystä. Puolueen edustajat katsovat, ettei Syyria ole vielä valmis vastaanottamaan suuria määriä palaajia.

– ”Syyria tarvitsee edelleen aikaa rakentaakseen rakenteet, jotka mahdollistavat paluut”, sanoi SPD:n Saksan–Turkin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Serdar Yüksel.

Hänen mukaansa monilla alueilla ei ole kouluja, sairaaloita, juoksevaa vettä tai viemäröintiä. Joillakin alueilla ei hänen mukaansa ole tapahtunut käytännössä lainkaan jälleenrakennusta.

AfD hyökkää: ”Hallitus tottelee Syyrian vaatimuksia”

Oppositiopuolue Vaihtoehto Saksalle (AfD) tuomitsee jyrkästi Syyrian hallinnon pyynnön ja syyttää Saksan hallitusta nöyristelystä.

Puolueen puheenjohtaja Alice Weidel kirjoitti X:ssä:

– ”Syyria vaatii, ettei Saksa palauta rikollisia syyrialaisia – ja Saksan hallitus tottelee. Jos AfD olisi vallassa, karkotukset alkaisivat välittömästi ja Saksan kansalaisten turvallisuus asetettaisiin etusijalle.”

Puolue jatkoi erillisessä viestissä:

– ”Syyria kieltäytyy ottamasta syyrialaisia takaisin, jotta maa ei ”muuttuisi turvattomaksi”. Rikollisten syyrialaisten pitäisi siis jäädä Saksaan – ja hallitus suostuu. Sen sijaan on käynnistettävä karkotuskampanja ja palautettava syyrialaiset Syyriaan.”

Vapaaehtoiset paluuohjelmat epäonnistuivat

Useat Saksan osavaltiot käynnistivät viime vuonna vapaaehtoisia paluuohjelmia, mutta tulokset jäivät heikoiksi. Vaikka palaajille tarjottiin taloudellisia kannustimia veronmaksajien kustannuksella, vain murto-osa tarttui tarjoukseen.

