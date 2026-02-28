Syyrialainen ja afgaani pakenivat Euroopan oikeutta – Britannia majoitti molemmat vuosiksi

Sekä Syyriasta että Afganistanista tulleet seksuaalirikoksista epäillyt miehet onnistuivat pakenemaan Euroopan viranomaisia ja saivat turvapaikan Britanniasta.

Britanniasta on paljastunut jälleen tapaus, jossa vakavista seksuaalirikoksista epäilty maahanmuuttaja on onnistunut kiertämään Euroopan oikeusjärjestelmän ja saanut turvapaikan saarivaltiossa. Tällä kertaa kyse on Afganistanista kotoisin olevasta Omar Ali Noorista, joka oli paennut Itävallasta kesken raiskausoikeudenkäynnin ja elänyt Britanniassa vuosia viranomaisten ulottumattomissa .

Noori oli pidätetty vuonna 2018 Linzissä epäiltynä naisen raiskauksesta. Hän pääsi vapaaksi takuita vastaan, mutta katosi ennen oikeudenkäynnin päättymistä. Vuonna 2019 hän ilmaantui Britanniaan laittomasti – ja sai lopulta jopa pysyvän oleskeluluvan vuonna 2023. Hänen vaimonsa seurasi perässä viime vuonna.

Luovutusmenettely-oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että Noori oli käyttänyt neljää eri henkilöllisyyttä ja viittä syntymäaikaa virallisissa asiakirjoissa. Westminsterin alioikeuden tuomari Neeta Minhas totesi, että mies oli valehdellut suoraan viranomaisille väittäessään, ettei ollut koskaan ollut rikoksesta epäiltynä missään maassa. Tuomarin sanoin: “Tämä ei ollut totta. Pidän Nooria selkeänä oikeuden pakoilijana.”

Noori odottaa nyt valituksensa käsittelyä. Mikäli valitus hylätään, hänet palautetaan Itävaltaan suorittamaan kolmen vuoden vankeustuomio pakenemisesta – ja vastaamaan raiskaussyytteeseen.

Tapaus on jo toinen laatuaan lyhyen ajan sisällä. Aiemmin helmikuussa paljastui, että Saksassa alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tuomittu syyrialainen Azizadeen Alsheikh Suliman oli jättänyt noudattamatta ehdollisen tuomionsa velvoitteita ja paennut Britanniaan pienveneellä Englannin Kanaalin yli. Hän haki turvapaikkaa eri nimellä ja asui vuosia veronmaksajien kustantamassa majoituksessa Manchesterin alueella ennen kuin hänen todellinen henkilöllisyytensä selvisi .

Sulimanin asianajajat väittävät nyt, että palautus Saksaan vaarantaisi hänen henkensä syyrialaisen sukuvihan vuoksi ja rikkoisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen perhe-elämän suojaa koskevaa artiklaa. On todennäköistä, että myös Noori yrittää vedota samoihin perusteisiin.

Tapaukset herättävät jälleen kysymyksiä Britannian turvapaikkajärjestelmän valvonnasta, henkilöllisyyksien tarkistamisesta ja siitä, kuinka moni Euroopan oikeutta pakoileva rikoksista epäilty onnistuu piiloutumaan saarivaltioon.

