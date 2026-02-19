Syyrialainen kotihoidon työntekijä kommentoi 80‑vuotiaan uhrin sukuelimiä: ”Ei näytä kovin käytetyltä”

Syyrialainen kotihoidon työntekijä kertoi 80‑vuotiaalle uhrille, että tämän ”vagina ei näytä kovin käytetyltä” kotihoitokäynnin aikana tapahtuneessa seksuaalisessa pahoinpitelyssä Ruotsissa.

Vänersborgin käräjäoikeus on tuominnut syyrialaistaustaisen kotihoitajan vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen törkeästä seksuaalisesta pahoinpitelystä, jonka kohteeksi joutui hänen hoidossaan ollut 80-vuotias nainen.

48-vuotias mies, kuuden lapsen isä, saapui Ruotsiin vuoden 2015 siirtolaiskriisin aikana ja sai Ruotsin kansalaisuuden lokakuussa 2024. Ruotsin kansalaisuuden vuoksi häntä ei voida karkottaa maasta.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan mies velvoitettiin maksamaan uhrille 100 000 kruunun (noin 9 440 euron) korvaukset.

Pitkä kotikäynti muuttui painajaiseksi

Oikeudessa esitettyjen tietojen mukaan mies viipyi uhrin kodissa poikkeuksellisen pitkään, kertoo Samnytt. Tänä aikana mies keskusteli naisen asumisjärjestelyistä, kyseli tämän siviilisäädystä ja tiedusteli jopa mahdollisuutta vuokrata huone talosta.

Nainen kertoi myöhemmin tutkijoille, että mies kosketteli hänen sukuelimiään pitkään ja toistuvasti. Uhrin mukaan mies ”paineli, porasi ja liikutti” sormiaan hänen vaginassaan 15–30 minuutin ajan ja esitti samalla halventavia kommentteja hänen kehostaan. Naisen mukaan mies myös kommentoi, että hänen vaginansa ”ei näytä kovin käytetyltä”.

Seuraavana päivänä nainen kertoi tapahtuneesta toiselle kotihoidon työntekijälle ja myöhemmin myös perheenjäsenelle, minkä jälkeen asiasta tehtiin rikosilmoitus.

Miehen selitys ei vakuuttanut oikeutta

Poliisikuulusteluissa mies myönsi kosketelleensa naisen sukuelimiä, mutta väitti teon olleen ”hoidollinen toimenpide”, jonka nainen olisi hänen mukaansa itse pyytänyt. Käräjäoikeus hylkäsi selityksen täysin.

Tutkinnassa kävi myös ilmi, että miehen puhelimesta löytyi pornografista materiaalia, joka viittasi seksuaaliseen kiinnostukseen iäkkäitä naisia kohtaan. Oikeuden mukaan mies oli vieraillut muun muassa ”Grannyspace”-nimisellä sivustolla, joka on suunnattu vanhemmista naisista kiinnostuneille.

Lisäksi tuomio pahoinpitelystä ja uhkailusta

Seksuaalirikoksen lisäksi mies todettiin syylliseksi myös 13-vuotiaan tyttärensä pahoinpitelyyn sekä ensimmäisen vaimonsa laittomaan uhkailuun. Oikeuden asiakirjojen mukaan mies oli uhannut tappaa vaimonsa lasten läsnä ollessa, kun tämä ei suostunut jakamaan makuuhuonetta hänen kanssaan.

Syytteet lapsen vaarantamisesta ja erillisestä uhkauksesta hylättiin.

Vänersborgin sosiaaliviranomaiset olivat entuudestaan tietoisia perheen tilanteesta. Perheessä oli raportoitu väkivaltaa, lasten kurittamista sekä miehen solmima toinen avioliitto islamilaisen tavan mukaan, mikä oli aiheuttanut ristiriitoja kotona.

Uhrin elämä romahti teon jälkeen

Käräjäoikeuden mukaan 80-vuotias uhri on kärsinyt vakavia psyykkisiä seurauksia ja ilmaissut, ettei näe enää syytä jatkaa elämäänsä.

”Tämä oli hänelle äärimmäisen loukkaavaa. Lisäksi tekijä oli kotihoidon työntekijä ja teko tapahtui hänen omassa kodissaan – paikassa, jossa hänen pitäisi voida tuntea olonsa turvalliseksi”, uhrin asianajaja Gunilla Johansson sanoi SVT:lle.

