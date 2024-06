Syyrialainen maahanmuuttaja pidätettiin nuoren saksalaisen raa’asta murhasta, joka hakattiin kuoliaaksi kotimatkalla siskonsa valmistujaisjuhlista

Pääepäilty murhasta on 18-vuotias Syyrian kansalainen, joka on viranomaisten jo ennestään tuntema. Nuori saksalainen hakattiin kuoliaaksi, kun hän käveli kotiin siskonsa valmistujaisjuhlista sunnuntaina.

Kaksikymmenvuotiaan Philippos T:n ja hänen 18-vuotiaan ystävänsä kimppuun hyökättiin varhain sunnuntaiaamuna, kun he kävelivät kotiinsa saksalaisessa Bad Oeynhausenin kaupungissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa.

Silminnäkijät kertoivat, että noin 10 ”etelämaalaisen näköisen” miehen jengi kohtasi kaksikon ja hakkasi heidät ja potki puolustuskyvyttömiä maassa makaavia miehiä. Saksassa käytetään usein kuvausta ”etelämaalainen” maghrebilaista tai arabialaista alkuperää olevista miehistä.

Molemmat uhrit pahoinpideltiin niin pahasti, että he joutuivat sairaalahoitoon. Philippos T. jouduttiin vaivuttamaan koomaan, josta hän ei valitettavasti koskaan herännyt.

Torstaina saksalaiset tiedotusvälineet kertoivat, että tapauksen pääepäilty on 18-vuotias syyrialainen maahanmuuttaja, joka saapui Saksaan vuonna 2018. Hänellä on jo huomattava rikosrekisteri, sillä häntä on aiemmin syytetty omaisuus- ja huumausainerikoksista.

