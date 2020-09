Saksalaiset kyyneliin saanut syyrialaisen kaupan tuhopoltto osoittautui vakuutuspetokseksi

Syyrialainen Mohammad Moussa A. sai saksalaisen Wetterin asukkaat kyyneliin vuonna 2018, kun epäilty tuli tuhosi miehen vihanneskaupan.

Kaupan palon jälkeen Mohammad sanoi saaneensa uhkauskirjeitä. Hän epäili joutuneensa muukalaisvastaisen vihaiskun kohteeksi.

Politikstuben mukaan alueen asukkaat sekä poliitikot ja media osoittivat solidaarisuutta syyrialaismiestä kohtaan. Avustuksia satoi joka puolelta. Kauppa korjattiin vapaaehtoisten avulla.

Asiassa on nyt ilmennyt ongelmia: vuonna 2015 Saksaan ilmaantunut syyrialainen nimittäin sytytti palon itse. Hagenin käräjäoikeus on todisteiden valossa tuominnut Mohammadin kolmeksi vuodeksi vankeuteen muun muassa petoksesta.

Kuulusteluissa mies esitti jatkuvasti ristiriitaisempia lausuntoja. Hän oli myös huijannut sosiaalitukia ja syyllistynyt uhkailuihin ja pahoinpitelyihin.

Wetterissä monet ovat olleet järkyttyneitä tuomion tultua ilmi. Rilana Avranidis asuu poltetun kaupan yläpuolella. Hän ja hänen kaksi lastaan joutuivat paloyönä sairaalaan savumyrkytyksen vuoksi. Hän auttoi syyrialaismiestä kaupan korjaamisessa.

Pettynyt on myös asukasyhdistys Wir in Wetter. Järjestö on toteuttanut väitetyn viharikoksen jälkeen monenlaisia toimenpiteitä syyrialaisten ja muiden kosmopoliittien hyväksi.

Väitetyn muukalaisvastaisen viharikoksen kohde Mohammad Moussa A. sai petoksella palon aiheuttamista vahingoista vakuutusyhtiöltä 30 000 euroa ja lahjoituksina tuhansia euroja.