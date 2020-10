Syyrialaisen omalaatuiset seksifantasiat – jahtasi naisia lenkkareiden vuoksi

23-vuotiaan syyrialaisen piti saada naisten lenkkarit. Käytetyt naisten lenkkarit toimisivat seksifetisseinä ja auttaisivat vähentämään vihaa.

Syyrialainen hyökkäsi kahden naislenkkeilijän kimppuun Itävallassa saadakseen näiden lenkkarit.

Syyrialaista syytettiin ensin raiskauksen yrityksestä, mutta miehellä ei ollut mitään sellaista mielessään, kun hän kaatoi Pregartenissa lenkillä olleen naisen tarttumalla takaapäin tämän nilkkoihin ja varasti tämän vasemman jalan lenkkarin.

Vuonna 2019 Linzissäkään raiskaus ei ollut mielessä, kun syyrialainen veti jätesäkin naisen päähän ja kaatoi tämän maahan. Nainen taisteli vastaan, ja lenkkareiden ryöstö jäi yritykseksi.

Rikospsykiatri Adelheid Kastnerin mukana miehen omakuva on epärealistinen. Mies on älyllisesti vähemmän lahjakas, mutta siitä huolimatta hänellä on suuria suunnitelmia. Kun älylliset rajat tulevat vastaan, mies suuttuu.

Vihan kanavoimiseen syyrialainen tarvitsee fetissin, naisten käytetyt lenkkarit.

Mittavasta terapiasta huolimatta psykiatri ei ole havainnut edistystä miehen tilassa. Syyttäjän mukaan mies tarvitsee apua, mutta koska hän on terve, hän tarvitsee myös rangaistuksen.

Lähde Kronen Zeitung.