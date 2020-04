Syyrialaiset Jäämerellä – Venäjältä veneellä Norjaan pyrkineet pakolaiset työleirille

Venäjä pysäytti pakolaisveneen Jäämerellä syksyllä 2019. Ilman vaadittavia asiakirjoja matkanneet kolme syyrialaista tuomittiin työleirille.

Viime lokakuussa Venäjän rajavartioalus pysäytti moottoriveneen Barentsinmerellä Petsamonvuonon ja Norjan merirajan välisellä alueella. Kolme syyrialaista pyrki Norjaan Venäjän suunnasta. Tiettävästi ensi kertaa Eurooppaan pyrittiin meriteitse pohjoisessa. Tapaus on tullut julkisuuteen nyt, kun Petsamon piirioikeus on langettanut miehille työleirituomiot.

Syyrialaiset olivat lähteneet pienellä moottoriveneellä Liinahamarista kohti Norjaa. Liinahamari on ainoa satama Murmanskin ja Norjan välisellä raja-alueella, joka ei ole sotilaallisesti valvottu. Vain siellä siviileillä on pääsy rannikolle. Petsamon vuono on Kuolan niemimaan läntisin vuono. Matkaa Liinahamarista Grense Jakobselviin on meritse 35 kilometriä.

Venäjän federaation turvallisuuspalvelun (FSB) vartioalus pysäytti 8. lokakuuta 2019 veneen merellä ja pidätti miehet. Petsamon piirioikeus langetti kahdelle miehelle kymmenen kuukauden ja kolmannelle kahdeksan kuukauden työleirituomion.

Oikeus perusteli päätöstään sillä, että miehillä ei ollut rajanylitykseen oikeuttavia asiapapereita. Murmanskin alueen syyttäjänvirasto kertoi tuomiosta internet-sivullaan 21. huhtikuuta.

Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Schengen-alueelle pyritään meritse pohjoisesta. Maitse Norjaan pyrki pohjoisesta syksyllä 2015 noin 5500 henkilöä. Venäjän ja Norjan maaraja on yli 200 kilometriä pitkä. Pidätyksiä Venäjän rajalla tapahtui erityisesti syksyllä 2017

Lähteet Barents Observer, Prok Murmansk.