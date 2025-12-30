Syyrialaismiehet iskivät ruotsalaisperheen kotiin yöllä – ”Te kuolette tänä yönä”

Syyrialaiskaksikko tunkeutui väkivaltaisesti norrköpingiläiseen omakotitaloon ja uhkasi perhettä aseella. Silti miehiä ”ei voida karkottaa”, sillä heille myönnettiin kansalaisuus vuodessa maahantulon jälkeen.

Norrköpingissä koettiin syyskuun 21. päivän vastaisena yönä tapahtumasarja, joka on jättänyt syvän jäljen paikalliseen perheeseen – ja herättänyt jälleen kysymyksiä Ruotsin kansalaisuus- ja maahanmuuttopolitiikasta. Perheen vanhemmat, heidän aikuinen poikansa, tämän puoliso ja viiden kuukauden ikäinen lapsi olivat nukkumassa, kun kaksi naamioitunutta syyrialaista murtautui sisään ja ilmestyi suoraan vanhempien makuuhuoneeseen.

Miehet olivat rikkoneet ikkunan neljän aikaan aamuyöstä ja liikkuneet talossa äänettömästi, kunnes seisahtuivat sängyn viereen pistoolia muistuttava esine kädessään. Herätys oli brutaali: ase suunnattiin kohti vanhempaa pariskuntaa, ja miehet alkoivat huutaa sekalaista ruotsia, jota uhrit kuvailivat ”Rinkeby‑ruotsiksi”.

Tappouhkauksia ja väkivaltaa

Rikolliset vaativat avainta kassakaappiin, jota talossa ei edes ollut. Kun vastausta ei tullut, uhkaukset koventuivat. ”Te kuolette tänä yönä”, toistettiin samalla kun perheen isää lyötiin päähän pistoolin perällä ja painettiin ase hänen ohimolleen.

Pimeässä uhrit uskoivat aseen olevan aito. Pelko oli niin voimakasta, että mies kertoi myöhemmin poliisille olleensa varma, että laukaus voisi lähteä milloin tahansa.

Pahoinpitelyn seuraukset olivat vakavat: myöhemmässä tutkimuksessa todettiin, että isälle oli syntynyt aivoverenvuoto. Kasvoissa näkyi myös useita ruhjeita ja haavoja.

Poika hälytti poliisin – perhe piiloutui

Yläkerrassa nukkunut perheen poika heräsi huutoihin ja tajusi nopeasti, ettei kyse ollut painajaisesta. Hän soitti hätäkeskukseen kuiskaten, sillä pelkäsi paljastuvansa. Hänen puolisonsa piiloutui järkyttyneenä ja peloissaan vauvan kanssa.

Hätäkeskuksen raportin mukaan taustalta kuului huutoa ja sekavaa meteliä, mutta pojan onnistui välittää tieto käynnissä olevasta murrosta. Poliisi lähti välittömästi paikalle.

Poliisi pysäytti epäillyt läheltä – hermostunut käytös paljasti

Lähistöltä löytyi pian Mercedes, jossa istui kaksi miestä. Heidän hermostunut käytöksensä herätti poliisin huomion: toinen ei saanut pidettyä käsiään paikoillaan, ja molemmat vaikuttivat jännittyneiltä. Miehet otettiin kiinni, ja myöhemmin heidät yhdistettiin talossa tehtyyn rikokseen.

Kuulusteluissa he olivat aluksi vähäsanaisia, mutta alkoivat pian syytellä toisiaan ja vähätellä tapahtumia.

Taustat: nopea kansalaisuus ja rikoshistoria

Tuomitut ovat:

Refaat Alhafian , syntynyt Homsissa, kirjattu Ruotsiin 2017, saanut kansalaisuuden 2018. Aiemmin tuomittu varkauksista, ajokortitta ajosta ja useista huumausainerikoksista.

, syntynyt Homsissa, kirjattu Ruotsiin 2017, saanut kansalaisuuden 2018. Aiemmin tuomittu varkauksista, ajokortitta ajosta ja useista huumausainerikoksista. Abdalahman Baltajg, syntynyt Damaskoksessa, tullut Ruotsiin 2016, saanut kansalaisuuden 2017. Aiemmin tuomittu muun muassa luvattomasta tunkeutumisesta ja huumausainerikoksista.

Molemmat saivat Ruotsin kansalaisuudet poikkeuksellisen nopeasti – ja tämä tekee karkottamisen ”mahdottomaksi”, vaikka rikokset ovat vakavia ja kohdistuivat täysin sivulliseen ruotsalaisperheeseen.

Oikeuden tuomiot: vuosia vankeutta, mutta ei karkotusta

Norrköpingin käräjäoikeus tuomitsi 19‑vuotiaan Baltajgin kuudeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä ryöstöstä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja törkeästä laittomasta uhkauksesta. 23‑vuotias Alhafian sai kuusi vuotta ja kaksi kuukautta samoista rikoksista sekä aiemmasta murrosta.

Kummankaan kohdalla syyttäjä ei edes voinut vaatia karkotusta, koska miehet ovat Ruotsin kansalaisia.

Perhe elää yhä pelossa

Oikeus määräsi kaksikon maksamaan noin 300 000 kruunua, eli arviolta 26 500 euroa, korvauksia uhriperheelle. Rahallinen korvaus ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että perhe joutui keskellä yötä kohtaamaan aseella uhkaavat tunkeutujat omassa kodissaan – paikassa, jossa heidän olisi pitänyt olla turvassa.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: