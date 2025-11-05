Syyrian kansalainen pidätetty Berliinissä epäiltynä terrori-iskun suunnittelusta joulumarkkinoille – levitti myös ISIS-propagandaa verkossa

Saksan viranomaiset ovat ottaneet kiinni miehen, jonka epäillään suunnitelleen kotitekoisen räjähteen käyttöä iskussa. Tutkinta ulottuu useisiin osoitteisiin Berliinissä.

Berliinissä on otettu kiinni 22-vuotias syyrialaismies, jonka epäillään valmistelleen vakavaa valtiota uhkaavaa rikosta jihadistisista lähtökohdista. Mies on vangittu tutkintavankeuteen, ja häntä epäillään myös terroristijärjestö Isisin propagandan levittämisestä sosiaalisessa mediassa.

Berliinin syyttäjänviraston mukaan pidätys tapahtui lauantaina 1. marraskuuta 2025, ja vangitsemismääräys annettiin seuraavana iltana. Epäilty oli saapunut Saksaan vuonna 2023, ja hänen epäillään suunnitelleen kotitekoisen räjähteen käyttöä iskussa Saksan alueella.

Poliisi suoritti kotietsinnät kolmeen eri osoitteeseen Neuköllnin ja Köpenickin kaupunginosissa. Tutkinta keskittyy nyt erityisesti takavarikoitujen sähköisten tallennusvälineiden ja muun materiaalin analysointiin. Viranomaiset ovat todenneet, että miehellä oli hallussaan useita komponentteja, joita voidaan käyttää räjähteen valmistamiseen.

ARD:n terrorismiasiantuntija Holger Schmidtin mukaan viranomaiset saivat vihjeen epäillystä ulkomaiselta tiedustelupalvelulta. Miehen paikantaminen osoittautui haastavaksi, sillä hänellä oli useita virallisesti rekisteröityjä osoitteita Berliinissä.

Pidätys tapahtui Potsdamer Platzin läheisyydessä, pian Winter Wonderland -tapahtuman avajaisten jälkeen. Vaikka viranomaiset eivät ole vahvistaneet mahdollisen iskun kohdetta, on spekuloitu, että joulumarkkinat saattoivat olla yksi vaihtoehto. Syyttäjänviraston tiedottaja Michael Petzold totesi: “Tutkinta etenee kaikkiin suuntiin. Kohde on vielä määrittelemättä, ja se on osa käynnissä olevaa tutkintaa.”

Tällä hetkellä ei ole selvää, miksi useita osoitteita tutkittiin tai epäilläänkö miehellä olleen rikoskumppaneita. Epäilty oli herättänyt viranomaisten huomion myös sosiaalisen median toimintansa vuoksi. Hänen epäillään jakaneen useita kertoja Isisin propagandamateriaalia, mukaan lukien jihadistisia lauluja ja iskulauseita. Tämän vuoksi häntä syytetään myös kiellettyjen ja terrorististen järjestöjen propagandan levittämisestä.

Tutkinta jatkuu, ja viranomaiset pyrkivät selvittämään tarkemmin epäillyn suunnitelmien laajuutta ja mahdollisia yhteyksiä muihin toimijoihin.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: