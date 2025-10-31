Syyteharkintaan yhteensä 23 rikosepäilyä Lahden alueella – huumausaine- ja ampuma-aserikoksia

Hämeen poliisi on paljastanut Lahden alueella toimineen huumausaineita levittäneen rikollisryhmän laajan rikoskokonaisuuden. Poliisi takavarikoi aseita ja huomattavat määrät huumausaineita ja lääkkeitä.

Poliisi on saanut päätökseen laajan rikostutkinnan, joka on kohdistunut Lahden alueella toimineeseen huumausaineita levittäneeseen rikollisryhmään. Esitutkinnan aikana on selvitetty, että ryhmittymä on toiminut aktiivisesti ainakin helmikuusta 2024 tammikuuhun 2025.

Tapaus on yksi suurimmista Lahden alueella paljastuneista huumausainerikoksista, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Toni Käyhkö Hämeen poliisilaitokselta.

Poliisi toimitti syyteharkintaan yhteensä 23 rikosepäilyä. Rikoskokonaisuudessa tutkittiin 10 törkeää huumausainerikosta, useita huumausainerikoksia, törkeitä ampuma-aserikoksia ja ampuma-aserikoksia. Kyseisissä rikoksissa epäiltyjä henkilöitä on yhteensä kaksitoista, joista yksi toimi rikollisryhmittymän johtajana. Poliisin selvittämä rikoshyöty on noin 1,4–1,8 miljoonaa euroa.

Kaikki rikoksentekijät ovat Suomen kansalaisia ja valtaosalla heistä on aikaisempaa rikoshistoriaa. Tekijät ovat iältään noin 20–50-vuotiaita.

Esitutkinnassa selvisi, että ryhmittymän toiminta oli hyvin järjestäytynyttä. Rikollisryhmään kuuluneet jäsenet olivat suorittaneet tarkkaan suunniteltuja tehtäviä eri vaiheissa huumausaineiden hankkimista ja jakelua. Jäsenet olivat käyttäneet pikaviestisovelluksia viestintään, mikä mahdollisti salatun yhteydenpidon ryhmän sisällä.

Rikollisryhmä levitti amfetamiinia, kokaiinia ja lääkkeitä

Poliisi takavarikoi tutkinnan aikana ryhmän toiminnassa mukana olleilta henkilöiltä merkittäviä määriä huumausaineita, joiden rahallinen arvo on erittäin suuri.

Tutkinnan aikana selvisi, että ryhmittymä on levittänyt noin 70 kg amfetamiinia ja hankkinut levitykseen 6 kg kokaiinia, joista poliisi takavarikoi 5 kg liikennepysäytyksen yhteydessä, kertoo Käyhkö.

Rikollisryhmän hallussa oli myös suuria määriä huumaavia lääkkeitä, kuten Subutexia, Ksalolia, Tradolania ja Tramalia. Lääkkeiden määrä viittaa siihen, että ryhmä oli osallistunut myös laajamittaiseen lääkkeiden laittomaan levitykseen.

Vaarallisia ampuma-aseita maastokätköissä

Ryhmän toiminta ei rajoittunut pelkästään huumausaineiden levitykseen, vaan esitutkinnan aikana takavarikoitiin myös vaarallisia ampuma-aseita ja patruunoita. Maastokätköstä löydettiin muun muassa useita toimintakuntoisia konepistooleja, pistooleja sekä satoja erilaisia patruunoita. Lisäksi poliisi löysi maastokätköstä huomattavan määrän huumaavia lääkeaineita.