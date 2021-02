Syytteet nostettu Jämsänkoskella tapahtuneesta murhan yrityksestä – Teemu Torssosta ei syytetä rikoksesta

Syyttäjä on nostanut syytteet murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta asiassa, jossa kaksi henkilöä tunkeutui perussuomalaisten kuntapoliitikon kotiin ja pahoinpiteli tätä vakavasti. Vaihtoehtoisesti syytetään avunannosta näihin rikoksiin.

Syytteet on nostettu vuonna 1979 syntynyttä miestä vastaan. Epäilty Juha Lindroos on parhaillaan vangittuna. Esitutkinnassa mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Toinen asiassa epäiltynä ja vangittuna ollut jyväskyläläinen kuntapoliitikko Teemu Torssonen on vapautettu.

Torssosen epäiltiin yhden tai useamman muun henkilön kanssa vieneen tyhjän paketin perussuomalaisten vaalipäällikkö Pekka Katajalle 17. heinäkuuta 2020 Jämsässä. Kun Kataja avasi oven, yksi miehistä hyökkäsi hänen kimppuunsa vasaran tai muun kylmän aseen kanssa. Kataja sai päällekarkauksessa vammoja päähänsä.

Paketissa oli Torssosen sormenjälki, minkä vuoksi jyväskyläläisen epäiltiin aluksi olleen mukana rikoksessa. Syyttäjän mukaan on todennäköistä, että Torssonen oli ollut paketoimassa laatikkoa tai ainakin käsitellyt sen päällä ollutta kontaktimuovia.

Torssonen on tapauksessa todistaneen henkilön mukaan havaittu muualla ennen tekoa eikä hän syyttäjän mukaan olisi ehtinyt tapahtumapaikalle. Kataja ei myöskään tunnistanut Torssosta asuntoon hyökänneeksi henkilöksi.

Torssosen osalta päätös syyttämättä jättämisestä tehtiin ”ei näyttöä” -perusteella.

Lähteet syyttäjälaitoksen tiedote ja syyttämättäjättämispäätös.