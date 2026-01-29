Syytteitä nostettu Business Finlandin maksamiin korona-ajan tukiin liittyvässä asiassa

Syyteharkinta Business Finlandin maksamiin korona-ajan tukiin liittyvässä avustuspetoskokonaisuudessa on valmis. Syyttäjä on nostanut syytteet yhdestä törkeästä avustuksen väärinkäytöstä, yhdestä avustuksen väärinkäytöstä, kahdesta törkeästä avustuspetoksesta, yhdestä avustuspetoksesta ja kahdesta perusmuotoisesta petoksesta.
Asiassa on sekä henkilö- että yhtiövastaajia. Vastaajina oleville yhtiöille syyttäjä vaatii yhteisösakkoa.
Lisäksi syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksiä ei näyttöä -perusteella. Kahden teon osalta syyttäjä on katsonut syyteoikeuden vanhentuneen.
Lue lisää Business Finlandin avustuspetos syyteharkintaan – koronatukia epäillään käytetyn väärin 170 000 euron edestä
