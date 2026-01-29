Kotimaa Rikos Talous Uutiset

Syytteitä nostettu Business Finlandin maksamiin korona-ajan tukiin liittyvässä asiassa

29.1.2026 16:24
Terhi Kiemunki
Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Team Finland -talo.Kuva Wikimedia Commons.

Syyteharkinta Business Finlandin maksamiin korona-ajan tukiin liittyvässä avustuspetoskokonaisuudessa on valmis. Syyttäjä on nostanut syytteet yhdestä törkeästä avustuksen väärinkäytöstä, yhdestä avustuksen väärinkäytöstä, kahdesta törkeästä avustuspetoksesta, yhdestä avustuspetoksesta ja kahdesta perusmuotoisesta petoksesta.

Asiassa on sekä henkilö- että yhtiövastaajia. Vastaajina oleville yhtiöille syyttäjä vaatii yhteisösakkoa.

Lisäksi syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksiä ei näyttöä -perusteella. Kahden teon osalta syyttäjä on katsonut syyteoikeuden vanhentuneen. 

