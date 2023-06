Syytteitä nostettu laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa

Syyttäjä on nostanut syytteitä Oulun poliisilaitoksen tutkimassa seksuaalirikoskokonaisuudessa. Rikosnimikkeet ovat mm. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito.

Vastaaja on täysi-ikäinen mies, jonka epäillään usean vuoden aikana tutustuneen internetin eri alustojen kautta lapsiin, pitäneen heihin yhteyttä ja saaneen heidät korvausta vastaan lähettämään seksuaalisia kuvia ja videoita. Joukossa on myös tekoja, joissa vastaaja on tavannut asianomistajia henkilökohtaisesti. Epäillyt teot ovat tapahtuneet vuosina 2019–2021.

Asianomistajina on 14 henkilöä eri puolelta Suomea. Yhteydenpidon alkaessa asianomistajat ovat olleet 9–14-vuotiaita poikia.

Vastaaja on ollut vangittuna esitutkinnan aikana.