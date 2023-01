Syytteitä nostettu laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa

Syyttäjät ovat nostaneet syytteitä Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimassa, laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa. Asianomistajina on 118 henkilöä.

Rikosnimikkeet kokonaisuudessa ovat törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, laiton uhkaus, huumausainerikos ja salakatselu.

Syytteet on nostettu yhtä miestä vastaan. Epäilty on vangittuna.

Rikosten epäillään tapahtuneen pääosin sosiaalisessa mediassa. Joukossa on myös muutama teko, joissa epäilty on tavannut asianomistajan henkilökohtaisesti. Asianomistajat ovat pääosin 10–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, mutta jutussa on myös joitakin täysi-ikäisiä asianomistajia. Tekojen epäillään tapahtuneen vuosina 2016–2021.

Epäilty on pääosin kiistänyt teot.

Sisä-Suomen poliisilaitos on jo esitutkinnan aikana tiedottanut rikoskokonaisuudesta.

Asiassa on 26.1.2023 toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen 119 haastehakemusta (asianumero R 23/417). Valmisteluistunto pidetään 7.2.2023. Pääkäsittely alkaa 16.2.2023, ja sille on varattu 37 istuntopäivää.

Syyteharkinnan ovat tehneet erikoissyyttäjä Leena Koivuniemi ja aluesyyttäjä Jaana Linna.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.