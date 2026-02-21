Takapihan koronatestipiste tuotti miljoonia ulkomaalaistaustaisille miehille – testirahat valuivat luksuselämään ja Dubaihin

Saksan oikeuslaitos purkaa nyt koronavuosien synkkää vyyhtiä: Ulkomaalaistaustaiset huijarit käyttivät veronmaksajien kustannuksella ylläpidettävää Covid‑19‑testausjärjestelmää härskisti hyväksi – ja miljoonat eurot päätyivät luksuslomiin ja merkkilaukkuihin.

Saksan oikeuslaitos perkaa yhä koronavuosien aikaisia väärinkäytöksiä, ja viimeisimmät tapaukset paljastavat, kuinka häikäilemättömästi veronmaksajien rahoja imettiin ulos tekaistujen Covid‑19‑testien avulla. Kolme tuoretta oikeustapausta osoittaa, että järjestelmää hyödynsivät erityisesti ulkomaalaistaustaiset miehet, jotka rakensivat itselleen ylellisen elämäntyylin valtion kustannuksella.

Iyhab S. – testipiste takapihalla ja 1,6 miljoonan euron rahavirta

Hannoverissa tuomittu 27‑vuotias Iyhab S. pyöritti pientä testikeskusta, joka toimi vaatimattomasti takapihalla – mutta rahaa virtasi kuin suuryrityksessä. Maaliskuusta joulukuuhun 2022 hän laskutti valtiolta yli 1,64 miljoonaa euroa koronatesteistä, joita ei käytännössä koskaan tehty, saksalaisen HAZ-kanavan mukaan.

Oikeudessa esitetty data paljasti räikeitä väärennöksiä: samoja nimiä toistui päivästä toiseen täsmälleen samassa järjestyksessä, ja joitakin henkilöitä oli ”testattu” useita kertoja yhden minuutin sisällä – joka on teknisesti täysin mahdotonta. Tuomari kuvaili miehen elämäntyyliä osuvasti: “Gucci, Louis Vuitton, koko paketti.”

Iyhab S. käytti rahat luksusmatkoihin Monacossa ja Dubaissa, kalliisiin hotelleihin ja arvotavaroihin. Hän väitti eläneensä perheen tuella, mutta poliisi jäljitti hänen nostaneen puoli miljoonaa euroa käteisenä.

Can G. – toinen miljoonaluokan huijaus ja epäuskottava ryöstötarina

Toinen tapaus muistuttaa ensimmäistä hätkähdyttävästi. 27‑vuotias Can G. pyöritti testikeskuksia Groß‑Buchholzissa ja Herrenhausenissa ja laskutti valtiolta lähes miljoona euroa, joista suurin osa oli tekaistuja. Myös hänen keskuksissaan esiintyi mahdottomia nimijonoja ja minuutin sisällä toistuvia negatiivisia testituloksia.

Puolustus väitti, että mies ei voisi maksaa takaisin, koska ”häneltä ja hänen kihlatultaan oli muka ryöstetty 600 000 euroa”. Tuomari tyrmäsi tarinan ”hölynpölynä”. Tapauksen epäillään liittyvän laajempaan petosverkostoon.

Can G. tuomittiin kahdeksi vuodeksi ja seitsemäksi kuukaudeksi vankeuteen laittomasta 968 333,03 euron hankinnasta, josta vähintään 877 058,33 euroa katsottiin ylilaskutetuksi summaksi.

Kolmas epäilty pakeni Turkkiin – jäi kiinni Berliinin lentokentällä

Kolmannessa tapauksessa 28‑vuotias mies Gifhornista laskutti valtiolta 475 000 euroa tekaistuista testeistä, HAZ mukaan. Hän oli kirjannut ohjelmistoonsa vain murto-osan väitetyistä testimääristä, mutta laskutti silti kymmeniä tuhansia testejä. Kun tutkinta alkoi, mies pakeni Turkkiin, mutta jäi kiinni palatessaan Berliiniin. Hän on nyt tutkintavankeudessa.

Ala-Saksin terveysvakuutuslääkärien yhdistyksen mukaan vastaavia tapauksia on noin 40, ja kokonaisvahingot nousevat 18 miljoonaan euroon.

