Taksareiden tekemät seksuaalirikokset räjähtivät Helsingissä – nyt pelolla tehdään bisnestä

Vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen takseissa tapahtuneet häirintä- ja rikosepäilyt ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Ilmiö on korostunut erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa on vastikään perustettu naisten taksi ”Club WoWo”, jonka kaikki kuskit ovat naisia ja kyytiin otetaan vain naisia ja lapsia.

Pääkaupunkiseudulla pilottivaiheessa oleva Club WoWo:n idea lähti liikkeelle, kun yrityksen perustajaosakkaat ja heidän tuttavansa havahtuivat siihen, että he eivät olleet uskaltaneet yksin käyttää taksia, koska se tuntui turvattomalta.

Pelko on perusteltua. Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja Ritva Elomaan mukaan vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen takseissa tapahtuneet häirintä- ja rikosepäilyt ovat nousseet merkittävästi. Tuolloin sääntöjä höllennettiin ja alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Samalla taksinkuljettajien tekemät seksuaalirikokset lähtivät merkittävään nousuun.

Seksuaalirikoksiin syyllistyneet kuljettajat ulkomaalaistaustaisia

Seksuaalirikoksiin syyllistyneet taksinkuljettajat ovat Elomaan mukaan poikkeuksetta ulkomaalaistaustaisia.

– Taksiala on luottamukseen perustuva ammatti ja heillä on paljon vastuuta. Nyt siellä toimii ammatinharjoittajia tai kuljettajia, jotka ovat syyllistyneet useisiin seksuaalirikoksiin työssään. Heitä on epäilty useista seksuaalirikoksista.

Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten kuljettajien osuus Suomen taksialalla on kasvanut merkittävästi viime vuosina, erityisesti vuoden 2018 taksiuudistuksen jälkeen. Tämäkin ilmiö painottuu vahvasti pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin.

Naisille suunnattu taksiyritys tarjoaa turvallisia kyytejä

Club WoWo:n perustajaosakas Katariina Kainulainen-D’Ambrosio kertoo Iltalehdelle, että ensimmäiset kyydit palvelun kautta on jo tilattu ja tullaan ajamaan kuluvalla viikolla.

Idea vain naisille suunnatusta taksipalvelusta kypsyi muutaman vuoden aikana perustajien omista kokemuksista. Perustajaosakkaat ja heidän tuttunsa eivät olleet uskaltaneet käyttää taksia yksin, koska se tuntui turvattomalta.

Kainulainen-D’Ambrosio sanoo, että juuri klubimuotoinen toiminta mahdollistaa palvelun suuntaamisen naisille. Ennen kyydin tilaamista tai kuskiksi ryhtymistä on liityttävä klubiin.

Yrityksen toimintaperiaate on valtuutetun mukaan tulkittavissa niin sanotun positiivisen erityiskohtelun toiminnaksi, yrittäjä kertoo. Wowo Clubin tapauksessa auttaa se, että tarkoituksena on torjua naisiin kohdistuvan väkivallan uhkaa.

Wowo Clubille ei työllistytä suoraan, vaan kyseessä on alustayhtiö, joka välittää itsenäisten taksiyrittäjien tarjoamia kyytejä.

Klubilaisten sukupuoli varmistetaan tällä hetkellä Mobilepayn avulla, nimen perusteella.

– Johonkin piti vetää raja, Kainulainen-D’Ambrosio perustelee rajausta.

Lisäksi kuljettajilta varmistetaan, että luvat ovat kunnossa, ja heidän kanssaan keskustellaan puhelimitse.

Positiivinen erityiskohtelu oikeudellisesti hankalaa

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta sanoo, että vain naisille suunnattu palvelu voi olla oikeudellisesti ongelmallinen juuri alustatalouden näkökulmasta.

– Sehän on elinkeinotoimintaa, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan naisten taksipalvelun tulkinta on oikeudellisesti hankalaa. Vastakkain ovat sukupuolen tasa-arvon periaatteet ja tarve suojata naisia.

Positiivisen erityiskohtelun on täytettävä neljä edellytystä, Koskinen sanoo. Sille on oltava hyväksyttävä tavoite, sen on oltava perusteltu tosiasiallisella ongelmalla, oltava oikeansuhtainen ja erottelultaan rajattu.

Kaksi ensimmäistä kohtaa täyttyvät, Koskinen sanoo. Oikeansuhtaisuudesta hän ei ole varma.

– Turvallisuus on täysin hyväksyttävä tavoite, mutta oikeudellisesti ratkaisevaa on se, edistetäänkö sitä keinoilla, jotka eivät murenna syrjinnän kieltoa, Koskinen sanoo.

Koskinen ei suoraan sano, että Wowo Club olisi laitonkaan. Hän kuitenkin uskoo, että jos joku päättäisi viedä palvelun toiminnan oikeuteen, juttu voisi menestyä.

– Asiakkaita voidaan tietyin edellytyksin rajata sukupuolen perusteella, mutta työn tai toimeksiannon rajaaminen vain naisille on aivan eri asia ja huomattavasti vaikeammin perusteltavissa.