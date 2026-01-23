”Taksi” vei naisen metsään – arabitaustaiset miehet joukkoraiskasivat

Juhlista kotiin pyrkinyt ruotsalaisnainen joutui suunnitellun väkivallan kohteeksi, kun ”taksiksi” naamioitu auto vei hänet syrjäiseen metsään Göteborgissa.

Göteborgin käräjäoikeus on tuominnut 42‑vuotiaan arabitaustaisen miehen viideksi vuodeksi vankeuteen törkeästä raiskauksesta. Oikeuden mukaan mies osallistui yhdessä toisen tekijän kanssa nuoren äidin sieppaukseen ja joukkoraiskaukseen – tilanteessa, jossa uhri luuli nousevansa tavalliseen taksiin päästäkseen kotiin.

Toinen tekijä, 28‑vuotias Ruotsissa syntynyt mutta libanonilaistaustainen mies, odottaa vielä tuomiotaan. Oikeus katsoo hänen syyllisyytensä olevan selvä, mutta määräsi hänet oikeuspsykiatriseen tutkimukseen mahdollisen ”vakavan mielenterveyshäiriön” vuoksi.

Tapaus sattui viime kesäkuussa, kun juhlista kotiin pyrkinyt nainen nousi mustaan, tummennettuihin laseihin varustettuun Mercedes Benz‑merkkiseen autoon. Kaksi miestä väitti olevansa taksikuskeja. Humaltunut ja väsynyt nainen uskoi heitä – kunnes auto ajoi ohi hänen kotiristeyksestään ja jatkoi kohti metsikköä.

Matkan aikana miehet viestittelivät keskenään ja puhuivat kieltä, jota nainen ei ymmärtänyt. Oikeus piti viestien sisältöä ja reittiä osoituksena siitä, että teko oli suunniteltu etukäteen.

Auto pysäytettiin syrjäiseen metsään Askimissa. Siellä uhri pakotettiin valitsemaan, raiskataanko hänet ”yksi kerrallaan vai molemmat yhtä aikaa”. Nainen kertoi poliisille pelänneensä tulevansa joko tapetuksi, viedyksi johonkin asuntoon muiden miesten luo tai raiskatuksi.

Oikeus totesi, että uhri oli päihtynyt, peloissaan ja täysin tekijöiden armoilla. Raiskaus luokiteltiin törkeäksi, koska se tehtiin kahden miehen toimesta, eristetyssä paikassa ja olosuhteissa, jotka olivat äärimmäisen uhkaavia ja nöyryyttäviä.

42‑vuotias mies – Samnyttin mukaan Kuwaitissa syntynyt Mohammad Deeb – tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja määrättiin maksamaan 370 000 kruunua (noin 34 600 euroa) korvauksia. Hän on asunut Ruotsissa vuodesta 2010 ja hänellä on aiempia tuomioita mm. laittomista uhkauksista, ex‑vaimon pahoinpitelystä ja lapsen vaarantamisesta.

Toisen tekijän, 28‑vuotiaan Walid Zeidanin, syyllisyyttä tukivat mm. DNA‑näytteet, puhelindata ja auto, joka oli rekisteröity hänen äidilleen. Autosta löytyi kondomeja, liukuvoidetta, kosteuspyyhkeitä, vodkaa ja käsinkirjoitettu lappu, jossa oli ohjeita kuten: ”Ole mies, jota nainen ei voi omistaa.”

Zeidan myönsi yhdynnän, mutta väitti sen olleen vapaaehtoinen. Oikeus antaa hänen tuomionsa psykiatrisen arvion valmistuttua.

