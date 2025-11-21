Taksikuski raiskasi naisen liikkuvassa autossa – ”Tässä ei mene kauaa”

Taksinkuljettaja Kwasi Agyemang, 46, raiskasi kaksi asiakastaan. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi hänet neljäksi vuodeksi, yhdeksi kuukaudeksi vankeuteen. Agyemang valitti hovioikeuteen, joka ei muuttanut tuomiota.

Syksyllä 2021 Agyemang otti päihtyneen naisen kyytiin Helsingin Kampissa sijaitsevan yökerhon edustalta aamuyöllä, ajoi autonsa syrjäiselle bussipysäkille Vantaalla, talutti naisen hiekkatietä pitkin metsään ja raiskasi hänet. Kesäkuussa 2023 Agyemang tarjosi päihtyneelle naiselle kyytiä Helsingin keskustassa ja raiskasi hänet liikkuvassa autossa. Naisen pyytäessä useasti häntä lopettamaan, hän vastasi ”Tässä ei mene kauaa”.

Käräjäoikeus ei pitänyt raiskauksia törkeinä, koska ne eivät kestäneet kovin kauaa

Agyemang sai syytteet kahdesta törkeästä raiskauksesta. Kumpaakin käsiteltiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Taksikuskina vuosia toiminut Agyemang kiisti rikokset ja kaikki seksuaaliset teot. Hän väitti naisten joko antaneen aluksi väärän osoitteen tai ettei osoitetta ollut annettu lainkaan. Hän lisäsi, että on aina hyvin varovainen asiakkaiden kanssa, koska he saattavat seuraavana päivänä mennä poliisille.

Käräjäoikeus katsoi Agyemangin raiskanneen naiset syyttäjän kuvaamalla tavalla, kiinni pitäen ja humalatilaa hyväksikäyttäen. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt tekoja törkeinä. Käräjäoikeus perusteli päätöstään muun muassa sillä, että raiskaukset eivät kestäneet kovinkaan kauan eikä niillä ollut silminnäkijöitä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Agyemangin kahdesta raiskauksesta neljäksi vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi vankeuteen. Kwasi Agyemang tuomittiin korvaamaan ensimmäiselle uhrille yhteensä 10 000 euroa ja toiselle uhrille yhteensä 5 400 euroa.

Taksikuski ei tyytynyt maaliskuussa annettuun tuomioon, vaan valitti siitä Helsingin hovioikeuteen, joka ei muuttanut ratkaisua tai rangaistusta lainkaan. Hovioikeus hylkäsi ensimmäisen uhrin korvausvaatimuksen akuutista stressireaktiosta ja vapautti Agyemangin velvollisuudesta korvata tälle 1 000 euroa.

Hovioikeus antoi ratkaisunsa asiassa 19. marraskuuta.