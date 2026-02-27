Taksilain muutoksella karsitaan rikoksiin syyllistyneet kuljettajat – myös koulutusta ja valvontaa halutaan tehostaa

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle taksisääntelyn muuttamista koskevan lakiesityksen. Lakimuutoksilla halutaan parantaa kuljettajien ammattitaitoa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä väärinkäytöksiä.

Näitä tiukennuksia tulossa

Taksiliikenneluvan ehtoihin esitetään tiukennuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan taksiliikenneluvan saamisen edellytyksenä oleva hyvämaineisuus vaarantuisi jatkossa myös silloin, jos henkilö on syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, seksuaalirikoksiin tai petos- ja maksuvälinerikoksiin.

Taksinkuljettajan ajoluvan saamisen esteeksi lisättäisiin eräitä vapauteen kohdistuvia rikoksia, veropetoksia, petoksia, maksuvälinerikoksia sekä ampuma-aserikoksia.

Myös koulutusta ja kokeiden valvontaa tehostettaisiin.

Uusille kuljettajille asetettaisiin 21 tunnin koulutus. Jo alalla toimiville tulisi pakollinen 7 tunnin täydennyskoulutus ajoluvan uusimisen yhteydessä. Täydennyskoulutusvaatimus olisi voimassa määräaikaisesti.

Pakollinen taksamittari

Taksien valvontaa ja tunnistettavuutta helpotettaisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan jatkossa taksina käytettävä ajoneuvo tulisi rekisteröidä taksiliikenneluvanhaltijan omistukseen tai hallintaan ja liittää rekisterissä taksiliikennelupaan.

Takseihin otettaisiin käyttöön erillinen värillinen rekisterikilpi. Luvanhaltijan tiedot asetettaisiin julkisesti saataville rekisteritunnuksen perusteella.

Taksamittari tulisi pakolliseksi kaikissa takseissa, jotta kyydeistä saadaan kerättyä valvontaan tarvittavat tiedot. Vastuu taksikyydin hintatietojen ilmoittamisesta olisi jatkossa taksiluvanhaltijan lisäksi myös kuljettajalla.

Muutokset tulisivat voimaan vaiheittain. Tavoitteena on, että ensimmäiset muutokset tulisivat voimaan syyskuussa 2026.