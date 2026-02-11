Taksinkuljettaja murhasi työaikanaan – tuomittiin elinkautiseen vankeuteen

Tekohetkellä helmikuussa 2025 taksinkuljettajana Tampereella työskennellyt 28-vuotias Rajabzadeh Ismaeil on on lyönyt entisen puolisonsa kanssa seurustellutta miestä puukolla yhteensä 36 kertaa. Uhri menehtyi tekopaikalle.

Rajabzadeh on työaikanaan taksinkuljettajana havainnut Keskustorin läheisyydessä uhrin ja entisen avopuolisonsa autot, joita on lähtenyt seuraamaan ja viitannut uhria ajamaan autonsa sivuun. Sekä uhri, että ex-puoliso, joka seurusteli uhrin kanssa, pysähtyivät tien sivuun Näsijärvenkadulle. Uhrin noustua autosta Rajabzadeh on välittömästi ryhtynyt lyömään tätä puukolla. Uhrin kaaduttua maahan, mies on istunut hänen päälleen ja jatkanut lyömistä puukolla yhteensä 36 kertaa kaulan, kasvojen ja ylävartalon alueelle. Uhri on menehtynyt ennen ensiavun saapumista.

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi teon tehdyn vakaasti harkiten. Rajabzadeh on kertonut eri henkilöille halustaan tappaa mies, koska tämä on alkanut seurustella Rajabzadehin entisen avopuolison kanssa. Rajabzadeh on suunnitellut ja valmistellut surmaamista edeltävästi ainakin kahden kuukauden ajan. Rajabzadeh on 11.1.2025 ja 18.2.2025 yrittänyt ostaa internetistä ampuma-asetta kolmelta eri henkilöltä. Koska asekaupat eivät ole onnistuneet, Rajabzadeh on päätynyt ostamaan Martinin Condor -merkkisen puukon. Rajabzadeh on puukon hankintaa edeltävästi etsinyt internetistä tietoa, miten henkilö tapetaan veitsellä. Rajabzadeh on muuttanut päivää ennen tappamista samaan kerrostaloon suoraan uhrin yläpuolelle asumaan.

Tekopäivänä 28.2.2025 taksikuljettajana työskennellyt Rajabzadeh on ennen ajoon lähtöä pukenut collegehousujen päälle nahkaisen vyön, johon hän on kiinnittänyt hankkimansa puukon.

Esitutkinnassa Rajabzadeh on kertonut, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa uhri ampumalla. Oikeudessa hän kertoi, että hän oli yrittänyt ostaa asetta ampuakseen itsensä. Rajabzadeh on kiistänyt murhan ja väittänyt, että uhri on tilanteessa kuristanut ja lyönyt häntä. Hän on myöntänyt syyllistyneensä hätävarjelun liioittelussa tehtyyn tappoon. Rajabzadehilla ei ollut merkkejä väkivallasta kasvoillaan tai kaulallaan.

Rajabzadeh on kertonut tekopäivänä kahdelle kyydissään olleelle asiakkaalle aikovansa tappaa miehen, joka seurustelee hänen entisen puolisonsa kanssa.

Käräjäoikeus on näytön perusteella päätellyt, että Rajabzadeh on harkinnut tekoaan pitkään ja tuomitsi hänet murhasta elinkautiseen vankeuteen.